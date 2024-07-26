Eü'de Geleceğin Yenilikçi Mühendisleri Yetişiyor

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, öğrenci odaklı yaklaşımı ve uluslararası akreditasyonları ile dikkat çekiyor. Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilen fakülte, EUR-ACE lisans düzeyinde “Avrupa'dan Akredite Olmuş Mühendislik Programı” etiketiyle küresel ölçekte eğitim sunuyor.

9 bölümde %100 ingilizce eğitim

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar, Biyomühendislik, Deri, Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat, Kimya, Makine ve Tekstil Mühendisliği olmak üzere 9 bölümde eğitim veriyor. Fakülte, tüm bölümlerinde %100 İngilizce eğitim sağlayarak öğrencilerini global arenaya hazırlıyor. Güçlü laboratuvar altyapısıyla öğrenciler, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirme imkanı buluyor.

Sanayi iş birliği ve uluslararası staj imkanları

Fakülte, üniversite-sanayi iş birliği projeleriyle dikkat çekiyor. Programları, üniversite giriş sınavlarında ilk beş tercih arasında yer alıyor. ERASMUS ve IAESTE gibi uluslararası programlarla öğrencilere yurt dışında staj ve eğitim fırsatları sunuluyor. Ege Üniversitesi, ERASMUS programı ile en fazla öğrenciyi yurt dışına gönderen akademik birim olarak öne çıkıyor.

Burs ve iş garantisi

Tekstil ve Deri Mühendisliği bölümlerini ilk beş tercihinde seçen ve belirli sıralamalara giren öğrencilere kademeli olarak karşılıksız eğitim bursu veriliyor. Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde ilk 80 bine, Deri Mühendisliği Bölümü’nde ise ilk 20 bine giren öğrenciler, asgari ücret kadar burs imkanından yararlanabiliyor. Deri Mühendisliği öğrencilerine ayrıca Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri tarafından beş yıl iş garantisi sağlanıyor.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunları, yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyerlerine devam edebiliyor. Ayrıca, sanayi, sağlık, AR-GE, üretim, kalite güvence, pazarlama ve ihracat gibi alanlarda mühendis olarak görev alabiliyorlar.