Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuarı (DTMK) Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey’in teşvikleri ile EÜ

DTMK Arş. Gör. Yakup Selim Şenel yönetiminde konservatuvar tarihinde ilk defa kurulan EÜ Devlet Türk Musikisi Tasavvuf Müziği Topluluğu EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar (MÖTBE) Kültür Merkezi’nde, Bora Uymaz bestelerinden oluşan bir seçki ile konser etkinliği düzenledi. Etkinliğe, EÜ DTMK Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey, Konservatuvar yönetimi, akademisyenler ve sanatseverler katıldı. Konser programında EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı mezunu bestekâr Bora Uymaz’ın farklı mutasavvıfların şiirlerinden bestelediği 11 eser seslendirildi. Konserde öğrencilerden oluşan Tasavvuf Müziği Topluluğu’na

İzmir Devlet Korosu saz sanatçıları ve Konservatuvar öğretim elemanları icracı olarak eşlik etti. Konser sonrasında, Prof. Dr. Gülbey, sahne alan EÜ Devlet Türk Musikisi Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun sanatçılarına teşekkür belgelerini takdim etti.

Editör: Sude Kula