'Konuşulmayan Beklentiler' adlı tiyatro oyununun sonunda açıklamalarda bulunan EÜTF Dekanı Prof. Dr. Ruçhan Sertöz, "Sanat, sadece iyileşmiyor, aynı zamanda geliştirip birleştiriyor. Bu güzel projeyi hayata geçiren ekibimize, oyuncularımıza ve bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Sosyal aktiviteler rehabilit e ediyor

Klinik Psikolog Ayşe Altan, sosyal aktivitelerin danışanlar üzerinde olumlu etkilere değinerek, "düzenlediğimiz tiyatro, müzik, spor, resim, seramik, yabancı dil gibi sosyal aktiviteler, tedavi parçacıklarına olumlu katkı sağlıyor. Bu süreç, insanları daha üretken olmaya motive ederek hastaların daha iyi çalışmasını sağlıyor. Aktiviteler, aynı zamanda insanların aralarında iletişim kurmalarını ve sosyalleşmelerini hissetmelerine neden oluyor.

Altan, 8 yıldır düzenlenen tiyatro etkinliklerinin küçük skeçlerle serbest bırakıldığını ve her yıl artan oyuncu sayısı ve konularla birlikte tiyatro oyunlarının özelliklerini belirtti. "Sahnede elde edilmesi ve rol almanın sonucu olarak verilen emeğin takdir edilmesi, birlikte bir şeyler üretip dayanışmacı tatmaları danışanların ruhsal olarak uyumlu olmalarına yardımcı oluyor" dedi.