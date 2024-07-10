Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi, hem üniversitenin bilimsel gücünü hem de galeride yer alan eşsiz eserleri ziyaretçilere sunarak dikkat çekiyor. 2012 yılında kapılarını açan müze, pek çok bilimsel ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi’nin önemi

EÜ Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Ağırbaş, müzenin Türkiye’de bir ilk olduğunu ve bir üniversite müzesi olarak büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. “Müzemiz, Ege Üniversitesi'nin kültürel ve sanatsal varlıklarından Levanten köşklerinden 19. yüzyılın Ballian konutunda hizmet veriyor. Bine yakın objenin sergilendiği müzede kağıdın üretiminden sanat eserine kadar olan süreçlerin örnekleri bulunuyor” dedi.

Eserler ve sergi alanları

Müzenin giriş katında el yapımı kağıt üretimi demo odası, organik yazı malzemeleri, dünya renkli kağıtları ve modern kağıt sanatı bölümleri yer alıyor. Üst katta ise kitap sanatları, exlibris, matbaa, sanatçı kitapları, çocuk kitapları, kitap biçimleri ve baskı teknikleri gibi bölümler bulunuyor. Dr. Öğretim Üyesi Ağırbaş, “Boyutları 2.4’e 2.9 milimetre olan dünyanın en küçük kitabını sergiliyoruz. O kadar küçük ki sadece büyüteç ile bakılabiliyor” diye belirtti.

Tarihi atmosfer ve sergileme

Dr. Öğretim Üyesi Ağırbaş, müzenin tarihi bir bina içerisinde bulunmasının ve eserlerin tarihi bir atmosferde sergilenmesinin müzenin en güzel tarafı olduğunu ifade etti. “Eserlerin sergilenmesinde vitrinler, aydınlatmalar ve sergi düzenlemeleri büyük titizlik ve emek gerektiriyor” dedi.

Müzelerin eğitim işlevi

Dr. Öğretim Üyesi Ağırbaş, müzelerin eğitim işlevine dikkat çekerek, “Müzeler, UNESCO tarafından eğitim işlevi de eklenerek okul dışı öğrenme ortamları olarak kabul ediliyor. Gelen ziyaretçilerimize kağıdın ve kitabın tarihçesi, matbaa ve organik yazı malzemeleri gibi birçok bilgiyi anlatıyoruz. Farklı uygarlıklardan kitap biçimlerini görme imkanı sağlıyoruz” dedi. Müzede ziyaretçilerin düşüncelerini paylaştığı bir anı defteri de bulunuyor.

Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi, çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. “Geleneksel Türk Sanatları Çalıştayı” “Geleneksel Ebru Söyleşisi” Ebru Atölyesi, Ebru Üzerine Tezhip ve Tezhip Atölyesi gibi etkinlikler müzede gerçekleştirilen etkinliklerden bazılarıdır.