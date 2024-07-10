Eü'den Balık Yetiştiriciliği Üzerine Şaşırtıcı Bilgiler

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Tolga Dinçer, yaz mevsimiyle birlikte av yasaklarının başlamasıyla kültür balıklarına olan talebin arttığını belirtti. Türkiye’de balık yetiştiriciliği ve balık tüketimi konusunda dikkat çekici veriler sunan Prof. Dr. Dinçer, su ürünleri tüketiminin dünya ortalamasına göre düşük olduğunu vurguladı.

Türkiye’de balık tüketimi ve üretimi

Prof. Dr. Dinçer, Türkiye’de kişi başına düşen su ürünleri tüketiminin 2023 yılında 7 kilogram olarak kaydedildiğini söyledi. Dünya ortalamasının ise 20,2 kilogram olduğuna dikkat çeken Dinçer, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve gelir artışlarıyla birlikte bu oranın arttığını ifade etti.

“Avrupa’da tüketilen 4 balıktan 1'i Türkiye’den”

Prof. Dr. Dinçer, Türkiye’nin balık üretiminde lider konumda olduğunu ve üretilen çiftlik balıklarının dünya çapında 100'e yakın ülkeye ihraç edildiğini belirtti. Türkiye’nin su ürünleri üretiminde büyük bir artış yaşandığını ifade eden Dinçer, “2023 yılında su ürünleri üretimi yüzde 18,6 artarak 1 milyon 7 bin 921 ton olarak gerçekleşti” dedi.

Doğa balığı ile yetiştiricilik balığı farkı

Bilimsel çalışmaların doğa balığı ile yetiştiricilik balığı arasında önemli bir fark olmadığını gösterdiğini belirten Prof. Dr. Dinçer, “Balık tüketiminin faydaları açısından omega 3 önemli bir rol oynasa da balığın sindirilebilir protein yapısı ve mineral içeriği de göz ardı edilmemelidir” diye açıkladı.

“Dezenformasyonlar sektöre zarar veriyor”

Kültür balıkçılığı ile ilgili yanlış bilgilendirmelerin sektöre zarar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Dinçer, “Türkiye’de balık çiftlikleri sıkı denetimlerden geçmektedir ve genetik müdahaleler uygulanmamaktadır. Bu balıkların sağlık açısından zararlı olmadığı birçok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır” dedi.

Prof. Dr. Dinçer, Türkiye’nin su ürünleri ihracat hedeflerinin aşıldığını belirterek, 2023 yılında 1,7 milyar dolar ihracat yapıldığını ve 2024 yılı sonunda Türk somonu üretiminin 100 bin ton kapasiteye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.