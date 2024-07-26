Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bilim ekibi tarafından yenilikçi bir anlayışla hazırlanan proje kapsamında mobil aplikasyon geliştirilecek.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yelda Candan Dönmez’in yürütücülüğünü yaptığı, Arş. Gör. Dr. Hatice Eda Yoltay ve Arş. Gör. Dr. Nihal Çeliktürk Doruker’in araştırmacı olarak yer aldığı “Abdominal Cerrahi Geçiren Hastalarda Mobil Aplikasyon ile Verilen Solunum Egzersizleri Eğitiminin Oksijenlenme Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü̈ Çalışma” başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bu proje ile abdominal cerrahi geçiren hastalarda mobil aplikasyon ile verilen solunum egzersizleri eğitiminin oksijenlenme üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanıyor.

Proje TÜBİTAK tarafından destekleniyor

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptıkları nitelikli çalışmalardan dolayı tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Budak, “Üniversitemiz bilim insanları, ülkemiz başta olmak üzere tüm insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda araştırma alanlarını yoğunlaştırarak, ulusal ve uluslararası iş birlikli ve disiplinlerarası önemli projeler hazırlamaya devam ediyorlar. Referans gösterilen araştırma üniversitemiz ekosistemi bünyesinde görev yapan Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yelda Candan Dönmez hocamız ve ekibi ülkemizin 12. Kalkınma Planında yer alan hedefler doğrultusunda yenilikçi bir anlayışla hazırladıkları proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Nitelikli bilimsel çalışma yürüten ekibimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Doç. Dr. Yelda Candan Dönmez’in görüşleri

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Yelda Candan Dönmez, “Bu proje kapsamında abdominal cerrahi geçiren hastaların iyileşme sürecini desteklemek ve sağlık sonuçlarını iyileştirmek için kullanılacak olan solunum egzersizleri eğitimine yönelik mobil aplikasyon geliştirilecektir. Böylece mobil aplikasyon aracılığıyla abdominal cerrahi geçiren hastalara verilen solunum egzersizleri eğitiminin etkinliği ilk defa değerlendirilecektir. 12. Kalkınma Planı sağlık hizmetlerinin gelişen teknolojiye bağlı olarak yeniden kurgulanması başlığı altındaki maddelerde; teknolojik gelişmelerle birlikte bilgiye erişimin artacağı belirtilmiştir. Araştırmamızda kullanılacak olan mobil aplikasyonun da bilgiye erişimi artıracağı, bilgiye ulaşmayı daha kolay hale getireceği ve hastane ortamında hasta eğitimlerinde öğretim strateji olarak kullanılmasının yenilikçi bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir” diye konuştu.