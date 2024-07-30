Ege Üniversitesi, uluslararasılaşma ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda önemli bir projeye daha imza atıyor. "Öğretmenlerin Ders Gözlemi Yoluyla Mesleki Gelişimlerinin Sağlanması ve Okullarda Sosyal Kapsayıcılığının Güçlendirilmesi" adlı proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ Programı Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-SCH) kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Proje koordinasyonu ve katılımcılar

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Esen Altunay’ın koordinatörlüğünde yürütülecek olan projede, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nedim Özdemir ve Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Öner Uslu da görev alıyor. Proje, Norveç, Portekiz, Slovenya, İtalya ve Bulgaristan’dan üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın açıklamaları

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Doç. Dr. Esen Altunay’ı makamında ağırlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Prof. Dr. Budak, “Tam akredite, öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olarak bilim üretme ekosistemi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren üniversitemiz akademisyenleri ulusal ve uluslararası projelerde önemli görevler üstleniyor. Esen hocamız, bu uluslararası projesinin desteklenmeye hak kazanması ile üniversitemize kıymetli katkılar sağlayacaktır. Proje kapsamında mesleki gelişime odaklanan ve 7 dilde hazırlanacak bir Dijital Öğrenme Platformu geliştirecek olan ekibimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Proje detayları ve hedefleri

Proje koordinatörü Doç. Dr. Esen Altunay, proje detaylarını paylaşarak, “Projenin sonucunda 360 öğretmen ve 1400 öğrenciye destek sağlanması öngörülüyor. Ege Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası bir konferans ile proje sonuçları kamuoyuna sunulacak. Bu proje, ortaokul öğretmenlerinin sosyal kapsayıcılık konusundaki bilgi ve becerilerini artırarak, eğitimde dezavantajlı grupların desteklenmesine katkı sağlayacak. Toplam 18 okulda uygulanacak olan proje, öğretmenlerin sosyal kapsayıcılık konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi ve öğrencilerin okul başarısına katkı sunmayı hedeflemektedir” ifadelerini kullandı.