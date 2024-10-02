Ege Üniversitesi, TÜBİTAK BİDEP 2237/A Bilimsel Eğitim Destekleme Programları çerçevesinde desteklenen yeni bir projeye daha imza attı. "Acil Psikiyatrik Bakım ve Ruh Sağlığı Triyajı Eğitimi" adlı projede, lisansüstü düzeyde eğitim gören hemşirelere psikiyatrik acillerde triyaj ve ruh sağlığına yönelik eğitimler verilecek.

Projenin amacı ve kapsamı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Engin’in koordinatör yardımcılığını üstlendiği proje, acil servise ruhsal sıkıntılarla başvuran hastaların bakımını iyileştirmek için hemşirelere kapsamlı bir eğitim sunmayı hedefliyor. Engin, projenin amacını şu sözlerle açıkladı: "Psikiyatrik acillerde hemşirelerin, hastaların fiziksel ve psikososyal durumlarını değerlendirebilmeleri, triyaj kategorilerini ayırt edebilmeleri ve hastaların kendilerine ya da çevrelerine zarar verme riskini tespit edebilmeleri büyük önem taşıyor."

Proje, Türkiye genelindeki hemşire akademisyenlerin katkılarıyla yürütülecek ve lisansüstü öğrenim gören hemşirelere yönelik bir eğitim programı sunacak. Eğitimde, akut psikotik durumlar, krizler, psikososyal stres, özkıyım ve saldırganlık gibi acil durumlar ele alınacak.

Psikiyatrik acillerde hemşirelerin rolü

Acil servislerde, ruhsal sıkıntılarla başvuran hastalara yönelik doğru yaklaşım ve triyaj süreçleri, hasta bakımının kalitesini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Prof. Dr. Esra Engin, psikiyatrik acillerde hemşirelerin eğitimli olmasının hastaların tekrar acile başvurmalarını önleyebileceğini ve tedaviye uyumu artırabileceğini vurguladı. Engin, "Hemşirelerin uygulayacağı ilk müdahale, hasta ve yakınlarının memnuniyetini de önemli ölçüde artıracaktır," dedi.

Projenin akademik dayanağı

TÜBİTAK destekli bu proje, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Ayşe Büyükbayram Arslan’ın doktora tezine dayanmaktadır. “Acil Servis Ruh Sağlığı Triyaj Modelinin Türkiye’ye Uyarlanması” başlıklı bu çalışma, ruh sağlığı triyajının Türkiye’de uygulanabilirliğini araştıran önemli bir çalışmadır. Bu bağlamda, proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler, Türkiye’de psikiyatrik acillerde hemşirelerin bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflemektedir.

Eğitim içeriği ve eğitimciler

Proje eğitimleri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Eğitimlerin koordinatörlüğünü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Leyla Baysan Arabacı üstlenirken, Prof. Dr. Esra Engin eğitim koordinatör yardımcısı olarak görev alacak. Eğitim ekibinde ayrıca Ege Üniversitesi’nden araştırma görevlisi Erkan Ünsal da yer alıyor.