Ege Üniversitesi, zihinsel yetersizliği olan çocuklara yönelik deprem hazırlık eğitimi projesiyle TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler arasında yer aldı. Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman ve ekibi önemli bir başarıya imza attı.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman’ın yürütücülüğünü yaptığı "Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Depreme Hazırlık Eğitimi" başlıklı proje, TÜBİTAK-4008 2. Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, programa başvuran 618 proje arasından seçilen 68 projeden biri olarak öne çıktı.

Rektör Budak’tan destek

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi yürüten Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman ve ekibini makamında ağırlayarak tebrik etti. Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi’nin bilimsel projelerinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. "Tam akredite, öğrenci odaklı araştırma üniversitemizin bilim ekosistemi içinde, Hemşirelik Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman’ın yürütücülüğünü yaptığı disiplinlerarası bilim ekibi çok önemli ve anlamlı bir proje hazırladılar. Zihinsel yetersizliği olan çocukların deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası döneme hazırlıklı olmalarını amaçlayan proje TÜBİTAK tarafından da desteklenmeye uygun bulundu. Projeyi gerçekleştiren ekibi tebrik ediyorum" dedi.

Projenin amacı ve hedefleri

Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman, projenin amacını ve önemini şöyle açıkladı: "Doğal afetler, ekonomik ve sosyal hayatı kısa sürede kesintiye uğratan, insan faaliyetlerini durduran, büyük maddi kayıplara, ölümlere ve yaralanmalara neden olan olaylardır. Türkiye’de en sık karşılaşılan afet türü ise depremdir. Depremler, özellikle zihinsel yetersizliği olan çocuklar üzerinde daha fazla olumsuz etki bırakmaktadır. Bu projede, zihinsel yetersizliği olan çocukların deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası döneme hazırlıklı olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır."

Hedef kitlesi ve uygulama yöntemleri

Projeye dair detaylı bilgi veren Prof. Dr. Toraman, "Projenin hedef kitlesi, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda yer alan Özel Eğitim Sınıfı ve Eğitim Uygulama Okulları II. Kademe sınıflarında eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler olacaktır. Eğitimlerde model olma, rehberli uygulama, geri bildirim verme, videolar, resimli hikaye kartları ve eğitici drama gibi yöntemler kullanılacaktır. Projenin, zihinsel yetersizliği olan çocuklara yönelik depremle ilişkili acil durum, güvenlik ve barınma hizmetlerinin niteliklerini artıracağı düşünülmektedir" diye aktardı.

Multidisipliner bilim ekibi

Projede, Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman’ın yanı sıra Arş. Gör. Dr. Ebru Konal Korkmaz, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Ökkeş Kısa ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bilal Özbek araştırmacı olarak görev alıyor.