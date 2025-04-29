Eü’lü Öğrencilerin Su Tasarrufu Projesine Tübi̇tak Desteği

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İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, proje danışmanı Doç. Dr. Hidaye Aydan Silkü Bilgilier ile öğrencileri makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti. Gültekin, öğrenci projelerinin toplumsal katkı üretmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Proje, mahalle muhtarlıklarıyla yürütülecek iş birliği sayesinde sahada uygulamaya geçecek. Eğitimlerin ardından, projeye katılan 82 kadınla birebir derinlemesine görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelerle davranış değişikliğine dair sosyal etkinin ölçülmesi hedefleniyor. Proje, İzmir’de su tasarrufu alanında gerçekleştirilecek ilk saha çalışması olma özelliği taşıyor.

Doç. Dr. Hidaye Aydan Silkü Bilgilier danışmanlığında yürütülen proje, İzmir’in Konak ilçesindeki 24 mahallede yaşayan kadınları hedef alıyor. Proje kapsamında kadınlara su tasarrufu ve sürdürülebilir su kullanımı üzerine eğitimler verilerek, aile içindeki etkileri sayesinde toplumsal davranış değişikliği yaratılması amaçlanıyor.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4. sınıf öğrencileri Busenur Yılmaz ve Özlem Erat’ın hazırladığı, kadınlara su tasarrufu farkındalığı kazandırmayı hedefleyen proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

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