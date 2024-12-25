Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday’ın öncülüğünde Ay ve Mars toprak benzerleri üzerinde bitkisel üretim araştırması yürüten proje, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, uzay kolonilerinde tarımın sürdürülebilirliği için önemli adımlar içeriyor.

Ay ve Mars'ta tarımın kapıları aralanıyor

Uzay kolonilerinde bitkisel üretimin gerçekleştirilmesi, su ve oksijen yenilenebilirliği ile gıda üretimini hedefliyor. Ancak Ay ve Mars regolitlerinin yüksek ağır metal ve tuz içerikleri, toprak benzeri bu malzemelerin tarıma uygun hale getirilmesini zorunlu kılıyor.

Doç. Dr. Uzilday ve ekibi, ekstrem öncül bitkiler yetiştirerek bu regolitlerin besin elementleri açısından zenginleştirilmesini amaçlıyor. Bu süreç sonunda domates gibi bitkilerin verimli bir şekilde yetiştirilmesi planlanıyor. Proje ayrıca, moleküler düzeyde sinyal mekanizmalarını araştırarak bu alanlarda bilimsel bir ilk oluşturmayı hedefliyor.

“Bilim üretmeye devam ediyoruz”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Doç. Dr. Uzilday ve ekibini makamında ağırlayarak tebrik etti. Rektör Budak, “Üniversitemiz bilim insanları, Türkiye’nin Milli Uzay Programı’na yönelik projeler üretiyor. Bu proje, yenilikçi bilimsel araştırmalarımızın bir örneğidir” dedi.

Projede, Fen Fakültesi’nden Doç. Dr. Barış Uzilday ve Ziraat Fakültesi’nden Araş. Gör. Dr. Tansel Kaygısız Aşçıoğul da görev alıyor. Daha önce de “EXTREMOPHYTE” adlı projeyi yürüten Doç. Dr. Uzilday, Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında uzayda gerçekleştirilen deneylere de katkı sağlamıştı.