Ege Üniversitesi, uluslararası bilimsel projelere katkı sunmaya devam ediyor. Üniversitenin ortak olduğu ve Avrupa Birliği'nin MSCA Staff Exchange programı kapsamında desteklenen “Upgrading Geomaterials: From Waste to Resource-UPGRADE” projesi, küresel düzeyde önemli bir başarı olarak dikkat çekiyor.

Ege Üniversitesi'nin küresel başarısı

Ege Üniversitesi, uluslararası bilimsel araştırmalarda elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Sezer’in yürüttüğü ve 21 ortaklı uluslararası "UPGRADE" projesi, Avrupa Birliği'nin HORIZON-MSCA-2023-SE-01 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, dünyanın farklı yerlerinden akademik ve özel sektör ortaklarını bir araya getirerek, atık geomalzemelerin yeniden değerlendirilmesi üzerine yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz akademisyenlerinin uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda yürüttükleri bilimsel çalışmalar küresel düzeyde kabul görmeye devam ediyor. Bu projeyle birlikte öğretim elemanlarımız ve doktora öğrencilerimiz, Avrupa'nın önde gelen enstitülerinde çalışmalarını sürdürebilecekler" dedi. Rektör Budak, projenin Türkiye ayağını yürüten Prof. Dr. Alper Sezer’i ve ekibini de tebrik etti.

Geomalzemelerin yeniden değerlendirilmesi

Prof. Dr. Alper Sezer, "UPGRADE" projesinin, Geoteknik Mühendisliği alanında karşılaşılan zorluklara yenilikçi çözümler üretmeyi amaçladığını belirtti. Sezer, projede yer alan 10 akademik, 5 özel sektör ve 6 üçüncü ülke ortağıyla multidisipliner ve multisektörel bir ağ oluşturulacağını vurguladı. "Atık geomalzemeler, Avrupa Birliği'nde üretilen atıkların yarısını oluşturuyor. Bu malzemeler, zayıf mühendislik özelliklerinden dolayı doğrudan inşaat ve madencilik alanlarında kullanılamıyor. Ancak, uygun şekilde geri dönüştürüldüklerinde, karbon ayak izinde önemli bir azalma sağlanabiliyor ve inşaat mühendisliği için mükemmel bir çözüm kaynağı haline gelebiliyor" dedi.

Yenilikçi araştırmalar ve sürdürülebilir çözümler

Projeyle, atık geomalzemelerin mühendislik özelliklerini iyileştirmeye yönelik yenilikçi süreçler, yazılımlar ve araçlar geliştirilecek. Ayrıca, sahaya özgü koşullar dikkate alınarak, bu malzemelerden inşa edilen yapıların performansını analiz etmeyi amaçlayan çalışmalar yapılacak. Sezer, "UPGRADE projesi ile inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan atık geomalzemelerin sürdürülebilir bir şekilde kullanımı için yeni stratejiler teşvik edilecek" diye konuştu.

Uluslararasılaşma misyonu

Ege Üniversitesi’nin uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda yürütülen bu proje, sadece bilimsel araştırma kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda küresel iş birliklerini güçlendirecek. Proje, Türkiye'nin inşaat ve madencilik endüstrilerinde sürdürülebilir çözümler üretilmesine de katkı sağlayacak.