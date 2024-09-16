Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’nda (DTMK) yenilenen ses kayıt stüdyosu, öğrenciler, müzik toplulukları, korolar ve orkestralara hizmet vermeye devam ediyor. Bölgenin en büyük stüdyosu, üniversite öğrencilerine uygulamalı eğitim sunarken, dışarıdan gelen sanatçılara da kapılarını açıyor.

Ege Bölgesi’nin en gelişmiş stüdyosu

EÜDTMK Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey, stüdyonun özellikle ses akustiği yönünden dikkat çekici bir tasarıma sahip olduğunu vurguladı. Gülbey, “110 metrekarelik alana sahip stüdyomuz, hem üniversite içinden hem de dışından sanatçılara hizmet veriyor. Akustik özellikleri ile ön plana çıkan bu mekân, sanatla ilgilenen herkes için bir buluşma noktası haline geldi” dedi.

Öğrencilere uygulamalı müzik teknolojileri eğitimi

Stüdyodan sorumlu DTMK Öğr. Gör. Mehmet Hakkı Balamir ise, stüdyonun özellikle öğrenciler için bir eğitim merkezi olduğunu belirtti. “Müzik teknolojileri derslerinde öğrenciler, mix ve plugin efektlerinin kullanımını, enstrüman kayıtlarını öğreniyor. Ayrıca stüdyomuz, dışarıdan gelen müzisyenlere de ücretli olarak hizmet veriyor. Gelişmiş kayıt sistemimiz sayesinde 100 kanala kadar kayıt yapılabiliyor ve hem kanal hem de hücum kayıtları alınabiliyor” şeklinde konuştu.

Stüdyo, profesyonel teknoloji ve akustik mühendisliği ile donatılarak, sanatçılara kaliteli kayıt imkanları sunuyor. Burada yapılan albüm ve tekli kayıtları, müzik dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor.