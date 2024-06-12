Dünyanın takip edeceği Avrupa Şampiyonası, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 2024 turnuvasıyla çok yakında başlayacak. Almanya'nın 10 farklı şehrinde gerçekleşecek olan turnuvada final müsabakası Münih'te gerçekleşecek. Almanya turnuva şehirleri olarak Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf'u belirledi. Peki turnuva ne zaman başlıyor, Türkiye'nin maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

Turnuvaya son iki gün

Almanya'da 14 Haziran Cuma günü başlayacak olan turnuvanın ilk karşılaşması Münih'te saat 21'de Almanya ve İskoçya arasında gerçekleşecek.

EURO 2024 Grupları

A GRUBU



Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre



B GRUBU



İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk



C GRUBU



Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere



D GRUBU



Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa



E GRUBU



Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna



F GRUBU



Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya

Türkiye'nin maç takvimi

18 Haziran: Türkiye - Gürcistan ( Dortmund , 18:00)

22 Haziran: Türkiye - Portekiz ( Dortmund , 18:00)

26 Haziran: Çekya - Türkiye ( Hamburg , 21:00)

Turnuvanın maç takvimi

1. Grup Maçları

14 Haziran

A Grubu: Almanya - İskoçya ( Münih , 21:00)

15 Haziran

A: Macaristan - İsviçre ( Köln , 15:00)

B: İspanya - Hırvatistan ( Berlin , 18:00)

B: İtalya - Arnavutluk ( Dortmund , 21:00)

16 Haziran

D: Polonya - Hollanda ( Hamburg , 15:00)

C: Slovenya - Danimarka ( Stuttgart , 18:00)

C: Sırbistan - İngiltere ( Gelsenkirchen , 21:00)

17 Haziran

E: Romanya - Ukrayna ( Münih , 15:00)

E: Belçika - Slovakya ( Frankfurt , 18:00)

D: Avusturya - Fransa ( Düsseldorf , 21:00)

18 Haziran

F: Türkiye - Gürcistan ( Dortmund , 18:00)

F: Portekiz - Çekya ( Leipzig , 21:00)

2. Grup Maçları

19 Haziran

B: Hırvatistan - Arnavutluk ( Hamburg , 15:00)

A: Almanya - Macaristan ( Stuttgart , 18:00)

A: İskoçya - İsviçre ( Köln , 21:00)

20 Haziran

C: Slovenya - Sırbistan ( Münih , 15:00)

C: Danimarka - İngiltere ( Frankfurt , 18:00)

B: İspanya - İtalya ( Gelsenkirchen , 21:00)

21 Haziran

E: Slovakya - Ukrayna ( Düsseldorf , 15:00)

D: Polonya - Avusturya ( Berlin , 18:00)

D: Hollanda - Fransa ( Leipzig , 21:00)

22 Haziran

F: Gürcistan - Çekya ( Hamburg , 15:00)

F: Türkiye - Portekiz ( Dortmund , 18:00)

E: Belçika - Romanya ( Köln , 21:00)

3. Grup Maçları

23 Haziran

A: İsviçre - Almanya ( Frankfurt , 21:00)

A: İskoçya - Macaristan ( Stuttgart , 21:00)

24 Haziran

B: Hırvatistan - İtalya ( Leipzig , 21:00)

B: Arnavutluk - İspanya ( Düsseldorf , 21:00)

25 Haziran

D: Hollanda - Avusturya ( Berlin , 18:00)

D: Fransa - Polonya ( Dortmund , 18:00)

C: İngiltere - Slovenya ( Köln , 21:00)

C: Danimarka - Sırbistan ( Münih , 21:00)

26 Haziran

E: Slovakya - Romanya ( Frankfurt , 18:00)

E: Ukrayna - Belçika ( Stuttgart , 18:00)

F: Çekya - Türkiye ( Hamburg , 21:00)

F: Gürcistan - Portekiz ( Gelsenkirchen , 21:00)