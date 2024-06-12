Dünyanın takip edeceği Avrupa Şampiyonası, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 2024 turnuvasıyla çok yakında başlayacak. Almanya'nın 10 farklı şehrinde gerçekleşecek olan turnuvada final müsabakası Münih'te gerçekleşecek. Almanya turnuva şehirleri olarak Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf'u belirledi. Peki turnuva ne zaman başlıyor, Türkiye'nin maçları ne zaman ve nerede oynanacak?
Turnuvaya son iki gün
Almanya'da 14 Haziran Cuma günü başlayacak olan turnuvanın ilk karşılaşması Münih'te saat 21'de Almanya ve İskoçya arasında gerçekleşecek.
EURO 2024 Grupları
A GRUBU
Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B GRUBU
İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C GRUBU
Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D GRUBU
Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa
E GRUBU
Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna
F GRUBU
Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya
Türkiye'nin maç takvimi
18 Haziran: Türkiye - Gürcistan ( Dortmund , 18:00)
22 Haziran: Türkiye - Portekiz ( Dortmund , 18:00)
26 Haziran: Çekya - Türkiye ( Hamburg , 21:00)
Turnuvanın maç takvimi
1. Grup Maçları
14 Haziran
A Grubu: Almanya - İskoçya ( Münih , 21:00)
15 Haziran
A: Macaristan - İsviçre ( Köln , 15:00)
B: İspanya - Hırvatistan ( Berlin , 18:00)
B: İtalya - Arnavutluk ( Dortmund , 21:00)
16 Haziran
D: Polonya - Hollanda ( Hamburg , 15:00)
C: Slovenya - Danimarka ( Stuttgart , 18:00)
C: Sırbistan - İngiltere ( Gelsenkirchen , 21:00)
17 Haziran
E: Romanya - Ukrayna ( Münih , 15:00)
E: Belçika - Slovakya ( Frankfurt , 18:00)
D: Avusturya - Fransa ( Düsseldorf , 21:00)
18 Haziran
F: Türkiye - Gürcistan ( Dortmund , 18:00)
F: Portekiz - Çekya ( Leipzig , 21:00)
2. Grup Maçları
19 Haziran
B: Hırvatistan - Arnavutluk ( Hamburg , 15:00)
A: Almanya - Macaristan ( Stuttgart , 18:00)
A: İskoçya - İsviçre ( Köln , 21:00)
20 Haziran
C: Slovenya - Sırbistan ( Münih , 15:00)
C: Danimarka - İngiltere ( Frankfurt , 18:00)
B: İspanya - İtalya ( Gelsenkirchen , 21:00)
21 Haziran
E: Slovakya - Ukrayna ( Düsseldorf , 15:00)
D: Polonya - Avusturya ( Berlin , 18:00)
D: Hollanda - Fransa ( Leipzig , 21:00)
22 Haziran
F: Gürcistan - Çekya ( Hamburg , 15:00)
F: Türkiye - Portekiz ( Dortmund , 18:00)
E: Belçika - Romanya ( Köln , 21:00)
3. Grup Maçları
23 Haziran
A: İsviçre - Almanya ( Frankfurt , 21:00)
A: İskoçya - Macaristan ( Stuttgart , 21:00)
24 Haziran
B: Hırvatistan - İtalya ( Leipzig , 21:00)
B: Arnavutluk - İspanya ( Düsseldorf , 21:00)
25 Haziran
D: Hollanda - Avusturya ( Berlin , 18:00)
D: Fransa - Polonya ( Dortmund , 18:00)
C: İngiltere - Slovenya ( Köln , 21:00)
C: Danimarka - Sırbistan ( Münih , 21:00)
26 Haziran
E: Slovakya - Romanya ( Frankfurt , 18:00)
E: Ukrayna - Belçika ( Stuttgart , 18:00)
F: Çekya - Türkiye ( Hamburg , 21:00)
F: Gürcistan - Portekiz ( Gelsenkirchen , 21:00)