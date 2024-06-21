Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan ve Türk hakem Halil Umut Meler’in yönettiği karşılaşmada Avusturya, üstün bir performans sergiledi.

Maçın detayları ve goller

Karşılaşmanın ilk golü, 9. dakikada Gernot Trauner’den geldi. Bu golle Avusturya öne geçti. Polonya, 30. dakikada Krzysztof Piatek’in golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda ise Avusturya’nın üstünlüğü daha belirgin hale geldi. 66. dakikada Christoph Baumgartner’in golüyle tekrar öne geçen Avusturya, 78. dakikada Marko Arnautovic’in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın kalan süresinde başka gol olmayınca mücadele 3-1 Avusturya’nın üstünlüğüyle sona erdi.

Hakem ve yardımcıları

Maçı yöneten Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Meler ve ekibi, başarılı yönetimleriyle dikkat çekti.

Puan durumu

Bu galibiyetle Avusturya, puanını 3’e yükselterek grupta önemli bir avantaj sağladı. Polonya ise henüz puanla tanışamadı ve gruptaki durumu zora girdi.

Maçın öne çıkanları

• Gernot Trauner (9’): Avusturya’nın ilk golünü atarak takımını öne geçirdi.

• Krzysztof Piatek (30’): Polonya’nın tek golünü kaydederek maçta dengeyi sağladı.

• Christoph Baumgartner (66’): Avusturya’yı tekrar öne geçiren isim oldu.

• Marko Arnautovic (78’ - Penalty): Penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi.