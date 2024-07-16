İspanya'nın şampiyonluğu ile tamamlanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) en iyi ilk 11'i UEFA tarafından açıklandı. İspanya, kadroda 6 oyuncu ile en fazla temsil edilen ülke oldu.

Turnuvanın En İyi 11'i

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, EURO 2024'ün en iyi 11'inde şampiyon İspanya'dan 6 futbolcu yer alırken, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre'den de oyuncular kadroda kendilerine yer buldu. İşte turnuvanın en iyi 11'i:

Kaleci: Mike Maignan (Fransa)

Defans: Galatasaray, Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu Kyle Walker (İngiltere) William Saliba (Fransa) Manuel Akanji (İsviçre) Marc Cucurella (İspanya)

Orta Saha: Rodri (İspanya) Fabian Ruiz (İspanya) Dani Olmo (İspanya)

Forvet: Lamine Yamal (İspanya) Jamal Musiala (Almanya) Nico Williams (İspanya)



İspanya'nın Dominasyonu

EURO 2024'te şampiyon olan İspanya, turnuvanın en iyi 11'inde 6 futbolcuyla en fazla temsil edilen ülke oldu. İspanyol oyuncuların gösterdiği üstün performans, takımın turnuvayı kazanmasında büyük rol oynadı.

Diğer Ülkelerin Temsilcileri

İngiltere'den Kyle Walker, Fransa'dan Mike Maignan ve William Saliba, Almanya'dan Jamal Musiala ve İsviçre'den Manuel Akanji, turnuvanın en iyi 11'inde yer alan diğer oyuncular oldu. Bu oyuncular, ülkelerinin turnuvada başarılı performans göstermelerine önemli katkılarda bulundu.