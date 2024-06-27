Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup maçları 26 Haziran Çarşamba günü sona erdi. F Grubu maçlarının da oynanmasıyla son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu. Buna göre son 16'da eşleşmeler ve tarihleri şu şekilde oldu:

29 Haziran Cumartesi

Saat 19.00 : İsviçre - İtalya

Saat 22.00 : Almanya - Danimarka

30 Haziran Pazar

Saat 19.00 : İngiltere - Slovakya

Saat 22.00 : İspanya - Gürcistan

1 Temmuz Pazartesi

Saat 19.00 : Fransa - Belçika

Saat 22.00 : Portekiz - Slovenya

2 Temmuz Pazar

Saat 19.00 : Romanya - Hollanda

Saat 22.00 : Avusturya - TÜRKİYE

Türkiye'nin final yolundaki rakipleri

Türkiye'nin Avusturya'yı elemesi durumunda rakibi Romanya - Hollanda maçının galibi olacak. Çeyrek final maçlarını geçmesi halinde ise yarı finalde İngiltere, Slovakya, İsviçre veya İtalya olacak.