Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup maçları 26 Haziran Çarşamba günü sona erdi. F Grubu maçlarının da oynanmasıyla son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu. Buna göre son 16'da eşleşmeler ve tarihleri şu şekilde oldu:
29 Haziran Cumartesi
Saat 19.00 : İsviçre - İtalya
Saat 22.00 : Almanya - Danimarka
30 Haziran Pazar
Saat 19.00 : İngiltere - Slovakya
Saat 22.00 : İspanya - Gürcistan
1 Temmuz Pazartesi
Saat 19.00 : Fransa - Belçika
Saat 22.00 : Portekiz - Slovenya
2 Temmuz Pazar
Saat 19.00 : Romanya - Hollanda
Saat 22.00 : Avusturya - TÜRKİYE
Türkiye'nin final yolundaki rakipleri
Türkiye'nin Avusturya'yı elemesi durumunda rakibi Romanya - Hollanda maçının galibi olacak. Çeyrek final maçlarını geçmesi halinde ise yarı finalde İngiltere, Slovakya, İsviçre veya İtalya olacak.