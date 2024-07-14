Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu EURO 2024'ün finali heyecanla bekleniyor. İspanya ve İngiltere, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İki takım da tarihlerindeki şampiyonluk sayısını artırmak için sahada mücadele edecek.

İspanya, Luis de la Fuente yönetiminde turnuvanın favori takımlarından biri olarak finale yükseldi. Tüm maçlarını kazanarak bu aşamaya gelen İspanya, son 16'da Gürcistan'ı, çeyrek finalde Almanya'yı ve yarı finalde Fransa'yı geçerek adını finale yazdırdı.

İngiltere ise Gareth Southgate liderliğinde zorlu bir yolculuk geçirdi. C Grubu'nu lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda Slovakya'ya karşı zorlanarak, çeyrek finalde penaltılarla İsviçre'yi geçti. Yarı finalde ise Hollanda'yı son dakika golüyle mağlup ederek finale çıktı.

İspanya Milli Takımı, EURO tarihinde dört kez şampiyonluk yaşadı. 1964, 2008 ve 2012 yıllarında kupayı kazanırken, 1984'te finalde ikinci oldu. İspanya, bu finaldeki performansıyla beşinci kez şampiyonluk için mücadele edecek ve tarihi bir rekora imza atmayı hedefliyor.

İngiltere ise tarihindeki ilk EURO şampiyonluğunu hedefliyor. 2020 yılında İtalya'ya penaltılarla finalde kaybeden İngiltere, bu kez kupayı kazanarak tarihinde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.

İspanya ile İngiltere arasında bugüne kadar oynanan 27 karşılaşmada İngiltere 13, İspanya 10 galibiyet elde etti. 4 maç ise berabere sonuçlandı. Gol sayılarında ise İngiltere'nin üstünlüğü bulunuyor; İngiltere 45, İspanya ise 32 gol attı.

İspanya'nın muhtemel 11'i: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Olmo, Yamal, Morata, Williams

İngiltere'nin muhtemel 11'i: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane