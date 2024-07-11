Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) final maçına yaklaşıldı. İspanya ile İngiltere arasında oynanacak final maçının hakemi UEFA tarafından açıklandı.

Final maçına Fransız hakem

EURO 2024 final maçına Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier atandı. 35 yaşındaki Fransız hakemin yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Dördüncü hakemlik görevini de Polonyalı hakem Szymon Marciniak üstlenecek.

Letexier, Avrupa Şampiyonası'nda üç maçta daha görev aldı. Grup aşamalarında Danimarka - Sırbistan, İspanya - Gürcistan ve Hırvatistan - Arnavutluk müsabakalarında düdük çaldı.

Final maçı ne zaman?

EURO 2024 final maçı, 14 Temmuz Pazar günü saat 22.00'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek.