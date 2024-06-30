EURO 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dün gece İsviçre ve Almanya, rakiplerini 2-0'lık skorlarla mağlup ederek gruplarında önemli galibiyetler elde etti. İsviçre, İtalya'yı etkileyici bir performansla yenerken, Almanya, Danimarka karşısında üstün bir oyun sergiledi. Bugün ise Polonya-Hollanda, Slovenya-Danimarka ve Sırbistan-İngiltere karşılaşmaları futbolseverlerin merakla beklediği maçlar arasında. Bu maçlar, grupların liderlik mücadelesinde belirleyici olacak.

Dün Geceki Sonuçlar (29 Haziran 2024)

İsviçre 2-0 İtalya: İsviçre, İtalya'yı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta, İsviçre'nin gollerini Kwadwo Duah ve Michel Aebischer kaydetti.

Almanya 2-0 Danimarka: Almanya, Danimarka karşısında 2-0 galip gelerek gruptaki liderliğini sürdürdü. Goller Thomas Müller ve İlkay Gündoğan'dan geldi.

Önceki Günün Sonuçları (28 Haziran 2024)

Slovakya 1-1 Romanya: Slovakya ile Romanya arasındaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ukrayna 0-0 Belçika: Ukrayna ile Belçika arasındaki maç golsüz berabere tamamlandı.

Çekya 1-2 Türkiye: Türkiye, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grupta önemli bir galibiyet aldı.

Gürcistan 2-0 Portekiz: Gürcistan, Portekiz karşısında 2-0 galip gelerek sürpriz bir sonuca imza attı.

Bugünün Maçları (30 Haziran 2024)

Polonya vs Hollanda (Grup D): Maç, Türkiye saatiyle 21:30'da başlayacak.

Slovenya vs Danimarka (Grup C): Bu karşılaşma saat 00:30'da oynanacak.

Sırbistan vs İngiltere (Grup C): Maç, Türkiye saatiyle 03:30'da başlayacak.