A Milli Takım, EURO 2024'te Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ancak Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu'nun performansları İngiliz basınında geniş yer buldu.

"Mücevher gibi bir oyuncu"

Daily Mail'de yer alan yazıda, Ferdi Kadıoğlu için "mücevher gibi bir oyuncu" ifadesi kullanıldı. Sol kanatta etkili performansıyla dikkat çeken Kadıoğlu'nun, Avrupa'nın önde gelen liglerinden birine transfer olabileceği belirtildi.

"Van Dijk'e Rahat Vermedi"

Barış Alper Yılmaz'ın performansı da övgü aldı. Orta saha ve kanat pozisyonlarında görev yapan Yılmaz'ın, Hollanda'nın güçlü savunmacılarından Van Dijk'e karşı etkili bir oyun sergilediği vurgulandı.

"Limit Gökyüzü"

Arda Güler için ise "bu çocuk için limit gökyüzü" başlığı atıldı. Sağ kanatta başlayan ancak oyunu genişleten Güler'in, maçın açılış golüne asist yapması ve tehlikeli serbest vuruş kullanması özellikle takdir topladı.

Ferdi Kadıoğlu kimdir?

7 Ekim 1999’da Arnhem, Hollanda’da dünyaya gelen Ferdi Kadıoğlu, futbola 7 yaşında AZ 2000 takımının altyapısında başladı. 2008’de transfer olduğu ESA Rijkerswoerd takımında bir sene oynayan Kadıoğlu, 2009-2016 yıllarını NEC ve FC Oss altyapılarında geçirdi. 2016 yılında NEC’te as takıma yükselen Ferdi Kadıoğlu, oynadığı 61 lig maçında 11 gole imza attı. 14 Temmuz 2018’de Fenerbahçe’ye transfer olan orta saha oyuncusu, alt yaş kategorilerinde Hollanda formasını terletti.

Barış Alper Yılmaz kimdir?

2000 yılında Rize’de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında doğduğu şehrin takımlarından Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yılına kadar burada forma giyen Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor transfer olarak profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.

Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı.

Profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol ve 5 asistle skora katkı sağlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye U21 formasını ise 3 kez giydi. Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.

Barış Alper Yılmaz, 2021-2022 sezonundan bu yana Galatasaray forması giymektedir. 2022-23 sezonunda Galatasaray'da ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşamıştır.