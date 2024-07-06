Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) sona yaklaşılıyor. Toplamda 5 maçın kaldığı turnuvada dün akşam oynanan maçlar sonucunda ilk yarı final maçının hangi takımlar arasında oynanacağı kesinleşti.

İspanya son dakikada yıktı

Çeyrek final maçlarının ilkinde İspanya, ev sahibi Almanya ile eşleşti. Stuttgart Arena'da oynanan maçı Anthony Taylor yönetti. İkinci yarı Dani Olmo'nun bulduğu golle İspanya öne geçse de 89. dakikada Florian Wirtz durumu eşitleyerek Almanya'nın elenmesinin önüne geçti. Maçı uzatmalara taşısalar da bu sefer Mikel Merino'nun 119. dakikada attığı gole engel olamayan Almanya, çeyrek finalde kupanın dışında kaldı. Maçın son dakikalarında pozisyonu durdurmak için faul yapan Dani Carvajal, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu maç aynı zamanda Toni Kroos'un profesyonel anlamda son maçı oldu. Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Alman orta saha, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin yanına Avrupa Şampiyonası'nı da eklemek istiyordu fakat İspanya buna izin vermedi. Thomas Müller de maç sonu açıklamasında Almanya Milli Takımını bırakabileceğinin sinyallerini verdi.

Fransa penaltılarla eledi

Akşam 22.00'da oynanan bir diğer çeyrek final maçında Fransa, Portekiz ile karşı karşıya geldi. Kısır geçen ve iki takımın dikkatli ve dengeli oynadığı maçın normal süresi 0-0 bitti. Uzatmalarda da gol olmayınca yarı finalisti belirlemek için penaltılara geçildi. Fransa penaltılarda 5'te 5 yaparken Portekiz'de Joao Felix penaltıyı kaçırınca Portekiz elendi, Fransa ismini yarı finale yazdırdı. Hamburg Volksparkstadion'da oynanan maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetti.

Portekiz (0.07) - (0.08) Fransa, müsabakası Euro 2024'te ilk yarısında 0.15 ile en az gol beklentisi üretilen maç oldu. Cristiano Ronaldo ise ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nı gol atamadan bitirdi. Maç sonunda yüksek ihtimalle oynadığı son Avrupa Şampiyonası olan Pepe, gözyaşlarını tutamadı.

Yarı final Münih'te

İspanya - Fransa yarı final mücadelesi, 9 Temmuz 2024 saat 22.00'da, Allianz Arena Münih'te oynanacak.