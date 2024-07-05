Avrupa Futbol Şampiyonası(EURO 2024) son 16 maçında Türkiye ile Avusturya arasında oynanan karşılaşmada Türkiye, Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Fakat UEFA, Merih Demiral'ın bozkurt işaretli sevincine soruşturma başlattığını açıkladı.

Bakanlıklar, bu durumun kabul edilemez olduğunu, Merih Demiral'ın yaptığı sevincin herhangi bir provokasyon amacı içermediğini söylese de UEFA'dan oyuncuya men cezası gelebilir.

Bild'e göre Merih 2 maç ceza alacak

Almanya'nın Bild gazetesine göre UEFA soruşturmanın sonucunda milli futbolcuya 2 maç oynamama cezası verecek. Fakat bu haberle ilgili TFF'den açıklama geldi. Açıklamada, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." cümleleri paylaşıldı. Soruşturma devam etse de şimdilik Demiral'ın cezasının ne olduğu bilinmiyor.

Bellingham'a 1 maç ceza

Son 16 maçlarından İngiltere - Slovakya karşılaşmasında Jude Bellingham'ın taraftarlara yaptığı harekete de UEFA soruşturma başlatmıştı. UEFA Disiplin Komitesi, Bellingham’a yaptığı hareket sebebiyle 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Bunun sonucunda Bellingham İngiltere'nin İsviçre ile oynayacağı Çeyrek Final karşılaşmasında forma giyemeyecek.