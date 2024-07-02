EURO 2024'ün son 16 maçlarında son maç Türkiye ile Avusturya arasında oynanıyor. İlk yarısı A Milli Takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, 1. dakikada golü atan Merih Demiral da tarihe adını not düşmüş oldu.

Merih Demiral'ın attığı bu gol (57. saniye), A Milli Takımın Avrupa Şampiyonaları'ndaki en hızlı golü olarak rekor kırmış oldu. Fakat turnuvanın en hızlı golü bu değil. Turnuvanın en hızlı golünü İsviçreli Nedim Bajrami, grup etaplarında İtalya'ya attı(23 saniye).

Çeyrek finalin gerçekleşmesi durumunda Orkun Kökçü yok

İlk yarısı 1-0 biten maçta Türkiye'den Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek sarı kart görürken, Avusturya'da ise Romano Schmid sarı kart gören futbolcu oldu. Türkiye'nin çeyrek finale çıkması halinde Orkun Kökçü cezasından dolayı forma giyemeyecek.