A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 2. turunda Avusturya ile karşılaşacak. 2 Temmuz 2024 Salı günü saat 22.00'de başlayacak maçta Türkiye, çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın cezalı oldukları için maçta forma giyemeyecek.
Hakem kadrosu
Hakem: Artur Soares Dias (Portekiz)
Yardımcı Hakemler: Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)
Dördüncü Hakem: Mykola Balakin (Ukrayna)
VAR: Tiago Martins (Portekiz)
Cezalı ve sınırdaki oyuncular
Cezalılar: Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın
Cezası Sona Eren: Abdülkerim Bardakcı
Ceza Sınırındaki Oyuncular: Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan, Arda Güler
Muhtemel 11'ler
Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer ve Gregoritsch
Türkiye: Mert Günok; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Salih; Barış, Orkun, Kenan, Arda