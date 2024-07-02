Bunlar da ilginizi çekebilir

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer ve Gregoritsch

VAR: Tiago Martins (Portekiz)

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 2. turunda Avusturya ile karşılaşacak. 2 Temmuz 2024 Salı günü saat 22.00'de başlayacak maçta Türkiye , çeyrek final e yükselme mücadelesi verecek. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın cezalı oldukları için maçta forma giyemeyecek.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.