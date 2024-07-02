EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Millî Futbol Takımı’mız, TSİ 22.00’de Leipzig’de Avusturya ile karşılaşacak. Kadrolar da an itibarı ile açıklandı.

İlk 11'ler açıklandı

Son çeyrek finalist bu maçta belli olacak. Çeyrek final hedefiyle sahaya çıkacak iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Arda, Orkun, Kenan, Barış Alper.

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Schmid; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Bu maçta Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın cezalarından dolayı görev alamayacak. Avusturya'da ise Patrick Wimmer cezasından dolayı oynayamayacak.