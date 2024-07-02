EURO 2024'te son çeyrek final biletini alan, Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takımımız oldu. Merih Demiral'ın 1 ve 59. dakikalarda attığı gollere karşılık Avusturya 66. dakikada Gregoritsch ile karşılık vermeye çalışsa da 90 dakika içerisinde beraberlik golünü atamadı, Türkiye çeyrek finale yükselme başarısını gösterdi.

Sıradaki rakip Hollanda

Avusturya'yı eleyerek yoluna devam eden A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Türkiye'nin Hollanda'yı elemesi durumunda ise rakibi diğer çeyrek final olan İngiltere-İsviçre maçının galibi olacak.