Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son çeyrek final maçı Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Maç öncesi basın toplantılarında Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman, "Biz her zaman kendimize odaklanıyoruz ve çok iyi bir oyun oynayabileceğimizi Romanya karşısında gösterdik. Farklı rakipler karşısında kendimize alan yaratmaya çalışıyoruz. Bunu mevcut takımımızla yapabileceğimiz gibi bir takım değişikliklere de gidebiliriz. Zaten buna çalışıyoruz. En önemli şey kendi oyunumuzu oynamak ve maçı kaybetmemek. Ne kadar iyi olabileceğimizi göstermek. Bu noktaya kadar bunu yaptık, kendimizi öz güvenli hissediyoruz ama zor bir maç olacak." diye konuştu.

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ise basın toplantısında şunları söyledi: "Biz her defasında önümüzde ne varsa ona göre hareket etme durumundayız, spesifik bir hedef koymaktan ziyade. Maçları takip ediyoruz. Güvenle sahaya çıkacağız. Alçak gönüllü olmayı da unutmamız ve duygularımızı yönetmemiz gerek. Turnuvadaki en genç takımız. Çok az sayıda oyuncu bu seviyede daha önce top oynadı. Bizim bu maça odaklanmamız gerek, kazanmak istiyoruz."

Akşam oynanacak son çeyrek final maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, de Vrij, van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Simons, Malen, Gakpo, Depay.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler.

Türkiye'de İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Merih Demiral'ın durumu ise şimdilik belirsiz olsa da UEFA'nın yaptırımı sonucu 2 maç cezası değişmeyecek gibi görünüyor. Hollanda da ise cezalı bir oyuncu yok.