Türkiye, EURO 2024 F Grubu’ndaki ikinci maçında, Portekiz karşısında zor anlar yaşadı. Maçın hemen başında, 7. dakikada Abdülkerim’in gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topu önüne alan Zeki Çelik, ceza sahasına etkili bir orta yaptı. Ancak kale önünde Barış Alper’i geçen topa arka direkte Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşu, Portekiz savunması tarafından engellendi.

Portekiz’in ilk golü Silva’dan

8. dakikada Cancelo’nun sağ çaprazdan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Ronaldo’nun kafa vuruşu yandan auta çıktı. 21. dakikada ise Portekiz, Leao’nun pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Nuno Mendes’in yerden ortasında topu önünde bulan Bernardo Silva’nın şutuyla 1-0 öne geçti.

Talihsiz bir an ve skor 2-0

28. dakikada Cancelo’dan gelen topu ceza sahası dışı sol çaprazında kontrol eden Samet Akaydin, kaleci Altay ile yaşanan anlaşmazlık sonucu topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-0 oldu. Türkiye, 31. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun etkili şutuyla gole yaklaşsa da kaleci Costa, topu kornere çeldi.

İkinci yarıda Fernandes sahneye çıktı

İkinci yarıya umutla başlayan Türkiye, 56. dakikada Ronaldo’nun pasıyla kaleci Altay’la karşı karşıya kalan Fernandes’in golüyle 3-0 geri düştü. 66. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Ronaldo’nun kafa vuruşunda top ceza sahasında düştü ancak Türk savunması topu uzaklaştırmayı başardı.