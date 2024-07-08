Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final turu tamamlandı. İngiltere, İsviçre'yi penaltılarla yenerken, Hollanda Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İngiltere penaltılarla yarı finalde

Turnuvanın favori ekiplerinden İngiltere, İsviçre ile oynadığı çeyrek final mücadelesinde büyük bir heyecan yaşandı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren maç, seri penaltı atışlarına kaldı. İngiltere, penaltılarda İsviçre'yi 5-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

A Milli Futbol Takımı elendi

Günün son maçında ise A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile Berlin'de karşılaştı. Milliler, ilk yarıda 1-0 öne geçmesine rağmen, ikinci yarıda kalesinde iki gol gördü ve maçı 2-1 kaybetti. Bu sonuçla Hollanda, turnuvanın son 4 takımı arasına girmeyi başardı.

Yarı final eşleşmeleri

Çeyrek final maçlarının tamamlanmasıyla birlikte, EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarı finalde birbirinden çekişmeli maçlar futbolseverleri bekliyor.

9 Temmuz Salı

22.00 İspanya - Fransa

10 Temmuz Çarşamba

22.00 Hollanda - İngiltere

EURO 2024'te yarı final maçları 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İlk maçta İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. İki güçlü takımın mücadelesi futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ertesi gün ise Hollanda ile İngiltere, final biletini almak için sahaya çıkacak.

Turnuvanın favorileri karşı karşıya

Turnuvanın favori takımları arasında yer alan İspanya ve Fransa, yarı finalde kozlarını paylaşacak. Aynı şekilde Hollanda ile İngiltere arasındaki maç da büyük bir çekişmeye sahne olacak. Bu zorlu karşılaşmaların galipleri, 13 Temmuz'da oynanacak büyük finalde karşılaşacak.