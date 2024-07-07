Türkiye'nin A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda genç ve dinamik kadrosuyla önemli bir başarı elde etti, ancak çeyrek finalde Hollanda'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Başarı ve performans

A Milli Takım, yaş ortalaması 25,8 olan en genç ikinci takım olarak turnuvanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Gruplardan çıkıp çeyrek finale kadar yükselen Türkiye, son iki şampiyonada başarısız sonuçlar almıştı ancak bu sefer 3 galibiyet elde ederek tarihindeki en iyi performanslardan birini sergiledi.

Geçmiş başarılarla karşılaştırma

Türkiye, EURO 2008'den bu yana ilk kez 3 galibiyet almayı başardı ve 8 gol atarak o şampiyonadaki performansını tekrarladı. Özellikle Arda Güler'in liderliğinde ve performansıyla dikkat çeken milli takım, gelecek turnuvalar için umut verici bir tablo çizdi.

Arda Güler etkisi

Turnuvanın gözde isimlerinden biri olan Arda Güler, performansı ve attığı güzel gollerle takımın önemli bir parçası oldu. Gürcistan'a karşı attığı gol, turnuvanın en güzel golleri arasına girdi ve yerli ve yabancı basının ilgi odağı oldu.