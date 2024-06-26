### EURO 2024'te Bugün: Nefes Kesen Maçlar Sahne Alıyor
Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün birbirinden heyecanlı 4 maç oynanacak.
TSİ 19.00'da iki dev maç
Günün ilk maçları saat 19.00'da başlayacak. Slovakya, Romanya ile mücadele ederken, aynı saatte Ukrayna, güçlü rakibi Belçika ile karşı karşıya gelecek.
TSİ 22.00'de büyük karşılaşmalar
Akşam seansında ise saat 22.00'de Çekya, Türkiye'yi ağırlarken, Gürcistan, Portekiz karşısında galibiyet arayacak.
EURO 2024'te günün programı
19.00: Slovakya - Romanya
19.00: Ukrayna - Belçika
22.00: Çek Cumhuriyeti - Türkiye
22.00: Gürcistan - Portekiz
Kaynak: Haber Merkezi