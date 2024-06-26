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Akşam seansında ise saat 22.00'de Çekya, Türkiye'yi ağırlarken, Gürcistan, Portekiz karşısında galibiyet arayacak.

Günün ilk maçları saat 19.00'da başlayacak. Slovakya, Romanya ile mücadele ederken, aynı saatte Ukrayna, güçlü rakibi Belçika ile karşı karşıya gelecek.

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