Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk çeyrek final maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek.

Çeyrek finale nasıl geldiler?

İspanya, turnuvanın grup aşamasında İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'nda tüm maçlarını gol yemeden kazandı ve lider olarak son 16 turuna yükseldi. Bu turda Gürcistan'ı eleyerek çeyrek finale ulaştı.

Almanya ise ev sahibi olarak yer aldığı A Grubu'nda İsviçre, Macaristan ve İskoçya ile mücadele etti. Almanlar, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle gruptan çıkarak son 16 turunda Danimarka'yı eleyerek çeyrek finale geldi.

İspanya - Almanya Maçı

Yer: Stuttgart Arena

Saat: TSİ 19.00

Muhtemel 11'ler

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Williams

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

Portekiz ve Fransa yarı final için sahada

Bugün oynanacak bir diğer çeyrek final maçında, EURO 2016'nın finalistleri Portekiz ve Fransa karşı karşıya gelecek.

Yer: Volkspark Stadı

Saat: TSİ 22.00

Çeyrek finale nasıl geldiler?

Fransa, D Grubu'nda Avusturya, Hollanda ve Polonya ile mücadele etti. 1 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 5 puanla Avusturya'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna yükseldi. Bu süreçte 2 gol atan ve 1 gol yiyen Fransa, son 16 turunda Belçika'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Portekiz ise Türkiye ile birlikte F Grubu'nda yer aldı. 2 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda 6 puanla grubu lider tamamladı. Üç maçta 5 gol atıp 3 gol yiyen Portekiz, son 16 turunda Slovenya'yı penaltılarla geçti.

Muhtemel 11'ler

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha, Diogo Jota, Ronaldo, Bernardo Silva

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Griezmann, Dembele, Thuram, Mbappe

Sonuçlar ve beklentiler

EURO 2024'ün çeyrek final maçları büyük heyecanla bekleniyor. İspanya ve Almanya arasında oynanacak "erken final" niteliğindeki maç, futbolseverler tarafından merakla takip edilecek. Aynı şekilde, Portekiz ve Fransa arasındaki mücadele de turnuvanın en çekişmeli maçlarından biri olmaya aday.