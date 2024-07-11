EURO 2024'te yarı final maçları sona erdi. Sonuçlara göre İngiltere, Hollanda'yı Harry Kane(p) ve Ollie Watkins'in golleriyle 2-1 yenerek finale adını yazdırdı. Hollanda'nın golünü ise Xavi Simmons kaydetti.

9 Temmuz'da oynanan bir diğer yarı finalde ise İspanya, Fransa'yı 2-1 mağlup etti. İspanya'nın gollerini Lamine Yamal ve Dani Olmo kaydederken, Fransa'nın golünü Kolo Muani attı.

İspanya finale nasıl geldi?

Finalistlerden İspanya, B Grubu'nda İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk maçlarını oynadı. Grupta 3'te 3 yapan İspanya, 9 puanla grubu lider tamamlayarak son 16'da Gürcistan'ın rakibi oldu.

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden İspanya, çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden biri olan Almanya'yla eşleşti. Zorlu karşılaşmayı 2-1 skorla geçen İspanya, yarı finalde bir diğer favori olan Fransa'nın rakibi oldu. Fransa'yı da aynı skorla eleyen İspanya, turnuvanın favorilerini eleyip finale ulaşan ilk takım oldu.

İspanya, turnuvada 6'da 6 yaparak toplamda 13 gol attı ve kalesinde sadece 3 gol gördü.

İngiltere finale nasıl geldi?

Diğer finalist İngiltere ise C Grubu'nda Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile eşleşti. Gruptan 5 puanla son 16'ya yükselen İngiltere, turnuvanın en değerli takımlarından biri olmasına rağmen düşük performansıyla dikkat çekti. Bu durum teknik direktör Gareth Southgate'in eleştiri yağmuruna tutulmasına sebep oldu.

Son 16'da Slovakya'yı uzatmalarda bulduğu gollerle eleyen İngiltere, çeyrek finalde ise turnuvanın sürpriz takımı İsviçre ile eşleşti. İtalya'yı eleyip gelen İsviçre'yle başbaşa mücadelenin ardından penaltılara kadar uzayan maçı penaltı atışları sonucunda 5-3 elemeyi başardı. Yarı finalde A Milli takımımızı eleyen Hollanda ile rakip olan İngiltere, 90. dakikada attıkları golle elemeyi başardı.

Turnuva boyunca 7 gol atan İngiltere, kalesinde 4 gol gördü.

Final maçı ne zaman?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son maçı yani finali 14 Temmuz Pazar günü saat 22.00'da oynanacak. Final maçı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.