Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün E ve F gruplarının son maçları oynanacak. Futbolseverler dört heyecanlı karşılaşmaya tanıklık edecek.

19.00 Maçları

İlk maçlar 19.00'da başlayacak. Slovakya ile Romanya, Ukrayna ile Belçika karşı karşıya gelecek. Bu maçlar, gruplardaki son durumları belirleyecek ve takımların bir üst tura çıkma şanslarını netleştirecek.

22.00 Maçları

Gecenin ikinci seansında ise 22.00'de Çek Cumhuriyeti ile Türkiye ve Gürcistan ile Portekiz karşılaşmaları oynanacak. A Milli Takımımızın, Çekya karşısında alacağı sonuç, grup aşamasındaki kaderini belirleyecek.

Maç Programı Detayları

19.00: Slovakya - Romanya

Slovakya - Romanya 19.00: Ukrayna - Belçika

Ukrayna - Belçika 22.00: Çek Cumhuriyeti - Türkiye

Çek Cumhuriyeti - Türkiye 22.00: Gürcistan - Portekiz

Türkiye'nin Kritik Maçı

A Milli Takımımızın Çekya karşısındaki mücadelesi, gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyor. Milli takım, bu önemli maçta galibiyet arayarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Saat 22.00'de başlayacak bu zorlu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.