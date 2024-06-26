Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün E ve F gruplarının son maçları oynanacak. Futbolseverler dört heyecanlı karşılaşmaya tanıklık edecek.
19.00 Maçları
İlk maçlar 19.00'da başlayacak. Slovakya ile Romanya, Ukrayna ile Belçika karşı karşıya gelecek. Bu maçlar, gruplardaki son durumları belirleyecek ve takımların bir üst tura çıkma şanslarını netleştirecek.
22.00 Maçları
Gecenin ikinci seansında ise 22.00'de Çek Cumhuriyeti ile Türkiye ve Gürcistan ile Portekiz karşılaşmaları oynanacak. A Milli Takımımızın, Çekya karşısında alacağı sonuç, grup aşamasındaki kaderini belirleyecek.
Maç Programı Detayları
- 19.00: Slovakya - Romanya
- 19.00: Ukrayna - Belçika
- 22.00: Çek Cumhuriyeti - Türkiye
- 22.00: Gürcistan - Portekiz
Türkiye'nin Kritik Maçı
A Milli Takımımızın Çekya karşısındaki mücadelesi, gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyor. Milli takım, bu önemli maçta galibiyet arayarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Saat 22.00'de başlayacak bu zorlu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.