Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Fransa arasındaki mücadele, golsüz beraberlikle sonuçlandı. Leipzig şehrindeki Red Bull Arena’da gerçekleşen karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor yönetimindeki mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da her iki takımın ataklarından sonuç alınamayınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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Bu sonuçla, Hollanda ve Fransa puanlarını 4’e yükselterek D Grubu’nda ilk iki sırada yer aldılar.