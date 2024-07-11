İngiltere, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde İspanya ile karşılaşacak olan İngiltere, zorlu maçta etkili bir performans sergiledi.

İngiltere'nin zaferi: Kane ve Watkins'in golleri

İngiltere, yarı final mücadelesinde erken bir golle şok yaşadı ancak Harry Kane ve Ollie Watkins'in golleriyle Hollanda'yı geçmeyi başardı.

Hollanda, 7. dakikada Xavi Simons'un golüyle öne geçti. İngiltere ise 18. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle eşitliği sağladı. Maçın son anlarında, 90+1. dakikada Ollie Watkins'in golüyle İngiltere galibiyeti ve final biletini aldı.

Maçın detayları ve istatistikler

İngiltere, maç boyunca yüksek tempolu ve stratejik bir oyun sergiledi. Özellikle orta saha hakimiyeti ve hızlı hücumlarla rakibine üstünlük kurdu.

Hollanda'nın mücadelesi

Hollanda, maç boyunca baskılı oynasa da, İngiltere'nin savunmasını aşmakta zorlandı. Xavi Simons'un golü dışında etkili pozisyonlar bulmakta zorlandılar.

Finalde İngiltere ve İspanya

İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya ile karşılaşacak. İngilizler, uzun yıllardır bekledikleri büyük turnuva zaferini elde etmek istiyor.

İspanya'nın güçlü kadrosu

İspanya, güçlü kadrosu ve etkileyici performansıyla finaldeki rakibi İngiltere'ye karşı zor bir mücadele verecek. Her iki takım da Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak için sahada olacak.