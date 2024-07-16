Türkiye Euro 2024'te Çeyrek final görerek önemli bir başarıya imza attı. Milli Takımın önemli eksikleri olmasına rağmen böylesine ciddi bir başarı göstermesi hem ülke içinde hem de ülke dışında dikkat çekti. Turnuvada sergilediği performanslarıyla en öne çıkan oyuncularımızı sizler için inceledik.MERT MÜLDÜR

Milli takım içerisinde sergilediği istekli ve başarılı oyunuyla öne çıkan oyuncularımızdan birisi Mert Müldür. Zorlu bir sakatlık periyodu yaşamasına rağmen geçtiğimiz yılın ikinci yarısı Fenerbahçe'de yavaş yavaş forma şansı bulmaya başlayan Mert Müldür, milli takımda kendisinden beklenen performansın çok ötesine geçti. Gürcistan maçında attığı harika golle yıldızlaşana Mert'in önümüzdeki sezon Mourinho'nun Fenerbahçesinde çok daha fazla süre alması bekleniyor.

KAAN AYHAN

Galatasaray'da sezonu sakat bir şekilde tamamlayan Kaan Ayhan, milli takıma da bu sakatlığına rağmen katıldı. Büyük bir fedakarlık gösterip risk alarak turnuvayı tamamlayan tecrübeli oyuncunun sezon başlamadan önce fıtık ameliyatı olması bekleniyor. Savunma ve orta sahanın her alanında forma giyen milli oyuncu istekli ve pes etmeyen performansı nedeniyle taraflı tarafsız tüm izleyenlerin beğenisini kazandı.

FERDİ KADIOĞLU

Fenerbahçe'de geçirdiği mükemmel sezonu bir o kadar mükemmel bir turnuva ile süsleyen Ferdi Kadıoğlu, milli takımda gösterdiği performansı ile adeta bayrak adam haline geldi. Turnuva genelindeki tüm sol bekler içerisinde pek çok isme göre en iyi sol bek olarak öne çıkan Ferdi için Fenerbahçe'ye astronomik bir teklif gelmesi bekleniyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda en önemli rolü üstlenen oyunculardan birisi de elbette Barış Alper oldu. Milli takımda da aynı performansı devam ettiren genç yıldız, özellikle Hollanda maçında dünyanın sayılı defans oyuncularından Van Dijk ve Ake'ye çok zor anlar yaşattı. Şimdiden büyük kulüplerin ilgisini çeken Barış Alper'e transfer sezonu sona ermeden ciddi bir teklif gelmesi bekleniyor.

MERİH DEMİRAL

Milli takımda stoper hattında yedek olarak turnuvaya başlayan Merih, Avusturya maçında attığı iki kafa golü ve sergilediği harika savunma performansı ile ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu hem ülkemize hem de tüm dünyaya tekrar göstermiş oldu. Arabistan ligini tercih etmesi tartışmalara neden olan Merih'in bu performansı kısa süre içerisinde tekrar avrupaya döneceği tahmin ediliyor.

ARDA GÜLER

A Milli Takımımızın genç süper yıldızı Arda Güler turnuva boyunca gösterdiği performans ile gelecek yıllarda milli forma ile neler yapabileceğinin kısa bir özetini verdi. Gürcistan maçında attığı inanılmaz gol ve Hollanda maçında yaptığı ince asist Arda'nın seviyesinin çok farklı bir yerde olduğunu tüm futbol kamuyouna göstermiş oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU

Milli Takım içerisinde sergilediği performansı yıllardır tartışmalara konu olan Hakan Çalhanoğlu bu turnuvada gösterdiği performans, yapmış olduğu liderlik ve azmi ile tüm taraftarların belki de ilk defa ortak takdirini kazandı.