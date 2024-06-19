Red Bull Merkur Spiel Arena'da gerçekleşen mücadelede, Çekya öne geçse de Portekiz'in son dakika golüyle maçı kazandı.

Portekiz ile Çekya arasındaki EURO 2024 F Grubu mücadelesinde öne çıkan anlar

Portekiz ile Çekya arasında Red Bull Merkur Spiel Arena'da gerçekleşen EURO 2024 F Grubu mücadelesi heyecan dolu anlara sahne oldu. İtalyan hakem Marco Guida'nın düdük çaldığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise heyecan arttı.

Çekya, 62. dakikada Lukas Provod'un şık golüyle öne geçti. Ancak, 69. dakikada Portekiz'in eşitlik golü geldi. Robin Hranac'ın kendi kalesine attığı golle Portekiz skoru dengeledi.

Maçın sonlarına doğru ise heyecan doruğa çıktı. 87. dakikada Portekiz bir gol daha buldu ancak VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi ancak, 90+2. dakikada Portekiz'in golcüsü Conceiçao'nun attığı sürpriz golle Portekiz maçı 2-1 öne geçerek kazandı.

Ronaldo'dan UEFA rekoru

Ünlü süperstar Cristiano Ronaldo toplamda 6 kez Avrupa şampiyonasında oynayan ilk oyuncu oldu.

Ronaldo, daha öncesinde 2020, 2016, 2012, 2008 ve 2004'te düzenlenen turnuvalarda rekabet etmişti.