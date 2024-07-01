EURO 2024'te son 16 maçları tüm hızıyla devam ediyor. 1 Temmuz itibarı ile son 16 maçlarının 4 tanesi oynandı, geriye 4 maç kaldı. Şimdiye kadar oynanan maçlar şu şekilde:
İsviçre 2 - 0 İtalya
İngiltere 2 - 1 Slovakya
Almanya 2 - 0 Danimarka
İspanya 4 - 1 Gürcistan
Bu sonuçlarla çeyrek final müsabakalarından ikisi belli oldu. Buna göre çeyrek finallerde:
5 Temmuz Cuma saat 19.00 : İspanya - Almanya
6 Temmuz Cumartesi saat 19.00 : İngiltere - İsviçre
eşleşmeleri gerçekleşti. Geriye kalan son 16 maçları ise şu şekilde:
1 Temmuz saat 19.00 : Fransa - Belçika
1 Temmuz saat 22.00 : Portekiz - Slovenya
2 Temmuz saat 19.00 : Romanya - Hollanda
2 Temmuz saat 22.00 : TÜRKİYE - Avusturya