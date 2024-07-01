EURO 2024'te son 16 maçları tüm hızıyla devam ediyor. 1 Temmuz itibarı ile son 16 maçlarının 4 tanesi oynandı, geriye 4 maç kaldı. Şimdiye kadar oynanan maçlar şu şekilde:

İsviçre 2 - 0 İtalya

İngiltere 2 - 1 Slovakya

Almanya 2 - 0 Danimarka

İspanya 4 - 1 Gürcistan

Bu sonuçlarla çeyrek final müsabakalarından ikisi belli oldu. Buna göre çeyrek finallerde:

5 Temmuz Cuma saat 19.00 : İspanya - Almanya

6 Temmuz Cumartesi saat 19.00 : İngiltere - İsviçre

eşleşmeleri gerçekleşti. Geriye kalan son 16 maçları ise şu şekilde:

1 Temmuz saat 19.00 : Fransa - Belçika

1 Temmuz saat 22.00 : Portekiz - Slovenya

2 Temmuz saat 19.00 : Romanya - Hollanda

2 Temmuz saat 22.00 : TÜRKİYE - Avusturya