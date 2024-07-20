Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) turnuvanın en güzel golü, UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen taraftar anketiyle belirlendi. A Milli Takımımızın oyuncusu Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, taraftarlar tarafından en güzel gol seçildi.

EURO 2024'te F Grubu'nda Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiğimiz karşılaşmada, Mert Müldür'ün 25. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden gelişine vurduğu şık vole, turnuvanın en güzel golü olarak seçildi. Bu gol, Türkiye'yi öne geçirirken, Müldür'ün tekniği ve vuruşu taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Arda Güler'in kavisli vuruşu üçüncü sırada

Aynı maçın 65. dakikasında Arda Güler, ceza sahası dışından yaptığı kavisli vuruşla topu uzak köşeden filelerle buluşturarak Türkiye'yi tekrar öne geçirdi. Bu gol, taraftarların oylarıyla turnuvanın en güzel üçüncü golü olarak seçildi. Arda'nın etkileyici vuruşu, futbolseverler arasında büyük takdir topladı.

UEFA taraftar anketi

UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen taraftar anketi, futbolseverlerin en beğendiği golleri seçmesine olanak tanıdı. Anketin sonucunda, A Milli Takımımızın iki oyuncusunun golü, en güzel goller arasında yer alarak Türkiye'nin turnuvadaki başarısını taçlandırdı.

Milli Takımın EURO 2024 performansı

Türkiye, EURO 2024 F Grubu'nda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Gürcistan'a karşı alınan 3-1'lik galibiyetin yanı sıra, takımın diğer maçlarda sergilediği futbol ve attığı goller, turnuvanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.