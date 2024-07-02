Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turuyla hız kesmeden devam ediyor. 1 Temmuz itibarı ile toplamda 40 maç oynandı. Geriye kalan 11 maçın bitmesiyle EURO 2024 sona erecek. Grup maçlarıyla birlikte milli takımlar hem güçlerini gösterdi hem de genç oyuncular kendilerini dünyaya gösterme fırsatı buldu. Peki kim bu genç yıldızlar?

Hem Real Madrid hem Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler, EURO 2024'ün şu ana kadar en fazla konuşulan genç yıldızlarından biri olarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 19 yaşındaki süper solak, sık sık manşetleri süslüyor, attığı her adımla çok konuşuluyor.

Gürcistan maçında attığı golle yine kendinden bahsettiren Güler için Real Madrid'li takım arkadaşları da övgüyle bahsediyor. Real Madrid'in yıldız orta sahası Federico Valverde " Onun yeteneğinin yalnızca yüzde 30'unu gördük. Taraftarlar şu ana kadar oynadığı oyuna bile hayran kaldıysa, çok daha fazlasını görmeyi beklemeliler." açıklamasını yaptı.

Barcelona'nın son ürünü, La Masia'nın gururu 16 yaşındaki İspanyol yıldız, yaşına göre inanılmaz soğukkanlılıkla Avrupa Şampiyonası'nda yıldızını parlatmaya devam ediyor. Şampiyona'da İspanya'yı sırtlarken bir yandan okuluna da devam ettiği haberlere konu olan Yamal'ın kampta hazırlandığı sınavlarını vererek ülkesinin orta öğretim bölümünden mezun olduğu öğrenildi.

Aynı zamanda genç yıldız için transfer söylentileri de ortaya çıkmaya başladı. Fransız devi PSG'nin, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal için 250 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Florian Wirtz (Almanya)

Bayer Leverkusen'in yıldız futbolcusu, hem takımını şampiyon yapan mimarlardan biri hem de Almanya Milli Takımı ile harikalar yaratmaya devam ediyor. 21 yaşındaki genç futbolcu, uzun süren sakatlığına rağmen Leverkusen tarafından bağrına basıldı. Wirtz de bu fedakarlığa şampiyonlukla karşılık verdi. Aynı zamanda Bundesliga'da sezonun futbolcusu seçildi.

Almanya'da gerçekleşen EURO 2024'te ilk maçın ilk golünü de atarak bir rekoru daha kırdı. Almanya'nın Avrupa Futbol Şampiyonası tarihindeki en genç golcüsü olarak tarihe geçen Wirtz'e talipler artmaya devam ediyor. Fakat Leverkusen ve hocası Xabi Alonso'nun genç futbolcuyu bir sene daha bırakmak istemediği haberler arasında.

Georges Mikautadze (Gürcistan)

Turnuvanın sürpriz golcüsü Georges Mikautadze, EURO 2024'te 3 golle ilk sırada. Fransa Ligue 1'in Metz takımında geçen sezon kiralık oynayan Gürcü golcü, 20 maçta 13 gol 4 asistlik performans göstermişti. Turnuvada da 4 maçta 3 gol atarak ismini duyurmaya devam eden 23 yaşındaki futbolcuyu Avrupa'nın önde gelen takımları takibe almıştı. Fakat Ajax'tan kiralanan oyuncuyu Metz opsiyon kullanarak kadroya dahil etti.

Ajax'tan yapılan açıklamada, "Ajax ve FC Metz, Georges Mikautadze'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Gürcü forvet, son altı aydır Fransız kulübünde kiralık olarak forma giyiyordu ve sözleşmesinde bir satın alma opsiyonu da bulunuyordu. Metz bu seçeneği kullandı ve 23 yaşındaki hücum oyuncusunun transferini kalıcı hale getirdi. Ajax, Fransız kulübü ile 13 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaştı." denildi.

Riccardo Calafiori (İtalya)

Bir önceki turnuvanın şampiyonu İtalya, EURO 2024'te sürpriz bir mağlubiyetle İsviçre tarafından saf dışı bırakıldı. Fakat takımın genç oyuncularından Calafiori gözleri üstüne çekmeyi başardı. Avrupa'nın devlerini peşine takan 22 yaşındaki İtalyan stoperi Bologna her ne kadar bırakmak istemese de oyuncusunu elinde tutabilme ihtimali zor görünüyor. Roma altyapısından yetişen, önce Basel'e sonra da Bologna'ya transfer olan genç yıldız, geçen sezon Bologna ile Şampiyonlar Ligi'ne gitme başarısını gösterdi. Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı formunu devam ettiren oyuncuyu büyük kulüpler radarına aldı.

Aralarında Real Madrid, Juventus ve Arsenal'in de bulunduğu kulüpler 40 milyonluk bonservisini ödeyerek kadrosuna katmak istiyor. Bologna'dan Juventus'a geçen teknik direktör Thiago Motta, eski oyuncusunun da Juventus'a gelmesi için oldukça fazla çaba gösteriyor.