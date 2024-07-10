Maça hızlı başlayan Fransa, Kolo Muani'nin golüyle öne geçse de İspanya, genç yetenek Lamine Yamal ve Dani Olmo'nun golleriyle skoru lehine çevirdi.

Genç yıldız Yamal tarih yazdı

Maçın en dikkat çekici ismi, 16 yaşındaki Lamine Yamal oldu. Attığı golle İspanya'yı beraberliğe taşıyan Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını elde etti.

İspanya finalde rakibini bekliyor

Münih Futbol Arena'da oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada İspanya, 1-0 geriye düşmesine rağmen yılmadı ve skoru 2-1'e getirerek adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi, yarın oynanacak Hollanda-İngiltere maçının ardından belli olacak.

Maçın özeti:

9. dakika: Kolo Muani (Fransa) - 0-1

Kolo Muani (Fransa) - 0-1 21. dakika: Lamine Yamal (İspanya) - 1-1

Lamine Yamal (İspanya) - 1-1 25. dakika: Dani Olmo (İspanya) - 2-1

İkinci yarıda gol sesi çıkmadı: İkinci yarıda her iki takım da net pozisyonlar bulmakta zorlandı ve maç 2-1 İspanya üstünlüğüyle sona erdi.

İspanya'nın final yolculuğu devam ediyor

Bu sonuçla İspanya, 2012'den sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası finaline yükselmiş oldu. Final maçı 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.