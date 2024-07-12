Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Euro kuru, tarihi bir zirveye ulaşarak 36 TL'yi aştı. Dolar kuru da yükseliş trendini sürdürüyor.

Euro'da rekor seviye

Bankalararası piyasada euro/TL kuru, 36,0490 seviyesine kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu durum, yatırımcılar ve ekonomistler arasında endişe yaratıyor.

Dolar da yükselişte

Dolar kuru da yükseliş trendini sürdürerek 33,07 seviyesine ulaştı. Doların yükselişi, euro ile birlikte piyasalarda belirsizliği artırıyor.

Piyasalardaki hareketliliğin nedenleri

Küresel Ekonomik Belirsizlikler: Küresel ekonomideki yavaşlama ve jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen dolara yönlendiriyor.

Küresel ekonomideki yavaşlama ve jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen dolara yönlendiriyor. Yüksek Enflasyon: Türkiye'deki yüksek enflasyon oranı, Türk lirasının değer kaybetmesine neden oluyor.

Türkiye'deki yüksek enflasyon oranı, Türk lirasının değer kaybetmesine neden oluyor. Merkez Bankası Politikaları: Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, Türk lirasının değer kaybını hızlandırdı.

Uzmanlar ne diyor?

Ekonomistler, döviz kurlarındaki yükselişin devam etmesi halinde enflasyonun daha da artabileceği konusunda uyarıyorlar. Ayrıca, ithalat maliyetlerinin artması nedeniyle ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği belirtiliyor.

Yatırımcılar ne yapmalı?

Uzmanlar, yatırımcıların döviz kurlarındaki hareketliliği yakından takip etmelerini ve risklerini çeşitlendirmelerini öneriyor. Ayrıca, yatırım kararları almadan önce uzman görüşlerine başvurmaları önem taşıyor.

Önümüzdeki dönem beklentileri

Döviz kurlarındaki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Ancak, küresel ekonomideki gelişmeler ve Merkez Bankası politikalarındaki değişiklikler, kurlarda farklılaşmalara neden olabilir.