EuroBasket 2025 yarı finalinde Almanya, Finlandiya’yı 98-86 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Almanya, 14 Eylül Pazar günü Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle finalde mücadele edecek. Finlandiya ise üçüncülük maçında aynı eşleşmenin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

Almanya hızlı başladı

Maça hızlı başlayan Almanya, ilk periyodu 30-26 önde kapattı. Devreye 61-47 üstünlükle giren Alman ekibi, üçüncü periyotta da farkı korudu (81-73).

Schröder skor yükünü taşıdı

Almanya’nın yıldızı Schröder 26 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Wagner 22, Theis ve Bonga 10’ar sayı kaydetti. Finlandiya’da Markkanen 16 sayı ve Nkamhoua 21 sayı ile öne çıktı.

Final maçı 14 Eylül Pazar günü oynanacak ve Almanya’nın rakibi Türkiye-Yunanistan eşleşinin galibi olacak. Aynı gün Finlandiya, üçüncülük için eşleşmenin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.