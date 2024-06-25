Europol, İspanya merkezli bir uyuşturucu kaçakçısı suç örgütüne Türk, Fransız ve İspanyol emniyet yetkililerinden oluşan 400’den fazla polis ile birlikte büyük bir operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda 2 tondan fazla esrar bitkisi ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Europol tarafından yapılan açıklamada, “11 ve 12 Haziran tarihlerinde Europol, İspanya merkezli bir suç şebekesine düzenlenen operasyonda Fransız, İspanyol ve Türk kolluk kuvvetlerinden 400'den fazla polise destek verdi. Şebeke Batı Avrupa'da büyük miktarlarda esrar kaçakçılığı yapıyordu ve aynı zamanda AB'ye eroin kaçakçılığı yaptığından da şüpheleniliyordu” denildi. Operasyon kapsamında İspanya'nın Granada, Malaga ve Sevilla kentlerindeki 28 adrese baskın yapıldı ve 42 kişi tutuklandı. Ayrıca, 100 bin Euro'dan fazla nakit paraya el konuldu.

Europol'ün rolü

Europol, operasyon sırasında emniyet yetkililerine analitik destek sağladı. Eylem gününde Europol Avrupa Ağır Organize Suçlar Merkezi'nden bir uzman, olay yerine gelerek İspanyol, Fransız ve Türk yetkililerle birlikte çalıştı. Europol, soruşturmanın ilerlemesi için sağladığı destekle operasyonun başarılı olmasında önemli bir rol oynadı.