Eurovision Şarkı Yarışması, her yıl milyonları ekran başına kilitleyen ve Avrupa'nın müzik nabzını tutan önemli bir etkinlik. Ancak her yarışmada olduğu gibi, Eurovision'da da bazı ülkeler hayal kırıklığı yaşayabiliyor. İşte 2010-2024 yılları arasında Eurovision finalinde sonuncu olan ülkeler:
Son 14 yılda 7 kez sonuncu oldu
Listeye bakıldığında, Birleşik Krallık'ın son yıllarda Eurovision'da zorlandığı görülüyor. 2010'dan bu yana 7 kez sonuncu olan ülke, müzikseverleri hayal kırıklığına uğrattı. 2014 yılında Avusturya'yı temsil eden Conchita Wurst, "Rise Like a Phoenix" şarkısıyla Eurovision'da birinci oldu. Ancak aynı ülke, 2015 yılında sonuncu olarak büyük bir düşüş yaşadı.
Öte yandan Almanya da son yıllarda Eurovision'da istediği sonuçları alamadı. 2016 ve 2023 yıllarında sonuncu olan ülke, müzikseverleri şaşırttı.
|
Yıl
|
Ülke
|
Şarkı
|
Sanatçı
|
2010
|
Azerbaycan
|
"Drip Drop"
|
Safura
|
2011
|
Birleşik Krallık
|
"I Can"
|
Blue
|
2012
|
Norveç
|
"Stay"
|
Tooji
|
2013
|
İrlanda
|
"Only Love Survives"
|
Ryan Dolan
|
2014
|
Avusturya
|
"Rise Like a Phoenix"
|
Conchita Wurst
|
2015
|
Avusturya
|
"I Am Yours"
|
The Makemakes
|
2016
|
Almanya
|
"Ghost"
|
Jamie-Lee
|
2017
|
Birleşik Krallık
|
"Never Give Up on You"
|
Lucie Jones
|
2018
|
Birleşik Krallık
|
"Storm"
|
SuRie
|
2019
|
Birleşik Krallık
|
"Bigger Than Us"
|
Michael Rice
|
2021
|
Birleşik Krallık
|
"Embers"
|
James Newman
|
2022
|
Birleşik Krallık
|
"Space Man"
|
Sam Ryder
|
2023
|
Almanya
|
"Blood & Glitter"
|
Lord of the Lost