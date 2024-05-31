Eurovision Şarkı Yarışması, her yıl milyonları ekran başına kilitleyen ve Avrupa'nın müzik nabzını tutan önemli bir etkinlik. Ancak her yarışmada olduğu gibi, Eurovision'da da bazı ülkeler hayal kırıklığı yaşayabiliyor. İşte 2010-2024 yılları arasında Eurovision finalinde sonuncu olan ülkeler:

Son 14 yılda 7 kez sonuncu oldu

Listeye bakıldığında, Birleşik Krallık'ın son yıllarda Eurovision'da zorlandığı görülüyor. 2010'dan bu yana 7 kez sonuncu olan ülke, müzikseverleri hayal kırıklığına uğrattı. 2014 yılında Avusturya'yı temsil eden Conchita Wurst, "Rise Like a Phoenix" şarkısıyla Eurovision'da birinci oldu. Ancak aynı ülke, 2015 yılında sonuncu olarak büyük bir düşüş yaşadı.

Öte yandan Almanya da son yıllarda Eurovision'da istediği sonuçları alamadı. 2016 ve 2023 yıllarında sonuncu olan ülke, müzikseverleri şaşırttı.

Yıl Ülke Şarkı Sanatçı 2010 Azerbaycan "Drip Drop" Safura 2011 Birleşik Krallık "I Can" Blue 2012 Norveç "Stay" Tooji 2013 İrlanda "Only Love Survives" Ryan Dolan 2014 Avusturya "Rise Like a Phoenix" Conchita Wurst 2015 Avusturya "I Am Yours" The Makemakes 2016 Almanya "Ghost" Jamie-Lee 2017 Birleşik Krallık "Never Give Up on You" Lucie Jones 2018 Birleşik Krallık "Storm" SuRie 2019 Birleşik Krallık "Bigger Than Us" Michael Rice 2021 Birleşik Krallık "Embers" James Newman 2022 Birleşik Krallık "Space Man" Sam Ryder 2023 Almanya "Blood & Glitter" Lord of the Lost