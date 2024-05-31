Eurovision Şarkı Yarışması, her yıl milyonları ekran başına kilitleyen ve Avrupa'nın müzik nabzını tutan önemli bir etkinlik. Ancak her yarışmada olduğu gibi, Eurovision'da da bazı ülkeler hayal kırıklığı yaşayabiliyor. İşte 2010-2024 yılları arasında Eurovision finalinde sonuncu olan ülkeler:

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Eurovision Sonuncuları-1

Son 14 yılda 7 kez sonuncu oldu

Listeye bakıldığında, Birleşik Krallık'ın son yıllarda Eurovision'da zorlandığı görülüyor. 2010'dan bu yana 7 kez sonuncu olan ülke, müzikseverleri hayal kırıklığına uğrattı. 2014 yılında Avusturya'yı temsil eden Conchita Wurst, "Rise Like a Phoenix" şarkısıyla Eurovision'da birinci oldu. Ancak aynı ülke, 2015 yılında sonuncu olarak büyük bir düşüş yaşadı.

Öte yandan Almanya da son yıllarda Eurovision'da istediği sonuçları alamadı. 2016 ve 2023 yıllarında sonuncu olan ülke, müzikseverleri şaşırttı.

Yıl

Ülke

Şarkı

Sanatçı

2010

Azerbaycan

"Drip Drop"

Safura

2011

Birleşik Krallık

"I Can"

Blue

2012

Norveç

"Stay"

Tooji

2013

İrlanda

"Only Love Survives"

Ryan Dolan

2014

Avusturya

"Rise Like a Phoenix"

Conchita Wurst

2015

Avusturya

"I Am Yours"

The Makemakes

2016

Almanya

"Ghost"

Jamie-Lee

2017

Birleşik Krallık

"Never Give Up on You"

Lucie Jones

2018

Birleşik Krallık

"Storm"

SuRie

2019

Birleşik Krallık

"Bigger Than Us"

Michael Rice

2021

Birleşik Krallık

"Embers"

James Newman

2022

Birleşik Krallık

"Space Man"

Sam Ryder

2023

Almanya

"Blood & Glitter"

Lord of the Lost
Editör: Kafkas Kaya