Gayrimenkul piyasasında hareketlilik devam ederken, “Ev almak için doğru zaman mı?” sorusu yeniden gündemde.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre, 2025’in ilk 9 ayında 2 milyon 300 binden fazla satış işlemi gerçekleşti. Bu veriler, yüksek faiz oranlarına rağmen konut talebinin sürdüğünü gösteriyor.

Ancak konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için tablo pek iç açıcı değil. Faiz oranları bankadan bankaya değişirken, 1 milyon TL’lik 120 ay vadeli kredi için aylık taksitler 28 bin TL ile 43 bin TL arasında değişiyor.

Bankalara göre 1 milyon TL konut kredisi hesaplama (120 ay vade)

Banka / Finans Kurumu Faiz / Kâr Payı Oranı Aylık Taksit (TL) Toplam Ödeme (TL) Vakıf Katılım %2,69 28.060 3.389.284 Albaraka Türk %2,75 28.603 3.447.624 İş Bankası %2,79 28.966 3.507.628 Garanti BBVA %2,79 28.966 3.507.378 Yapı Kredi %2,79 28.966 3.499.502 Kuveyt Türk %2,81 29.148 3.522.346 Türkiye Finans %3,34 34.060 4.105.990 ING Türkiye %3,54 35.953 4.336.148 QNB Finansbank %2,69 28.060 3.386.074 Halkbank %2,70 28.150 3.404.683 Ziraat Katılım %2,79 28.966 3.489.128 TEB %2,85 29.512 3.566.904 Alternatif Bank %2,89 29.878 3.598.724 Ziraat Bankası %3,19 32.654 3.937.190 Şekerbank %3,58 36.333 4.378.729 DenizBank %3,81 38.533 4.642.738 ICBC Turkey %4,17 42.012 5.060.232 Anadolubank %4,29 43.179 5.199.842

Kredi faiz oranları neden bu kadar yüksek?

Uzmanlara göre, Merkez Bankası’nın politika faizinde izlediği sıkı para politikası, bankaların konut kredisi oranlarını doğrudan etkiliyor.

Ekonomistlere göre faizlerin 2026’ya kadar kademeli düşüşe geçmesi bekleniyor ancak kısa vadede yüksek seyir devam edecek.

1 milyon TL kredi çekenin cebinden ne çıkıyor?

120 ay vadeyle konut kredisi çeken bir vatandaş:

En düşük faizle yaklaşık 3,38 milyon TL,

En yüksek faizle ise 5,2 milyon TL geri ödeme yapıyor.

Bu fark, faiz oranının yalnızca yüzde 1 artmasının bile toplam geri ödemede 1,5 milyon TL’ye yakın fark yarattığını gösteriyor.

Ev almak için doğru zaman mı?

Gayrimenkul uzmanları, konut piyasasında fiyat artış hızının yavaşladığını ancak maliyetlerin yüksek kalmaya devam ettiğini belirtiyor.

Uzman görüşlerine göre, nakit birikimi olanlar için yılın son çeyreği fırsat dönemi olabilir, ancak krediyle ev almak isteyenler için faiz oranlarının düşmesi beklenmeden adım atmak riskli.

“Krediyle ev almak şu anda yüksek maliyetli. Faiz oranları düşerse, yeniden yapılandırma seçeneği değerlendirilebilir.”

Şimdilik bekle-gör dönemi

Konut kredisi faizlerinin kısa vadede düşmesi beklenmezken, gayrimenkul piyasasında fiyatlar yüksek seviyelerde seyrediyor.

Uzmanlar, nakit alım yapabileceklerin avantajlı, krediyle almak isteyenlerin ise 2026’ya kadar temkinli davranması gerektiği görüşünde birleşiyor.