Ev sahibi olma hayalini erteleyen Z kuşağı, servet oluşturmak için hisse senedi piyasalarına yöneliyor. JPMorgan’ın yeni raporu, bireysel yatırım hesaplarına olan ilgide son 10 yılda 6 kat artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Gençler için konut piyasası hayal oldu

ABD konut piyasasında fiyatlar ve kredi maliyetleri tarihi seviyelere ulaştı. ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, ülkedeki ortalama ev satış fiyatı son beş yılda yüzde 29 artarak 410.800 dolara yükseldi.

Mortgage faizleri de pandemideki yüzde 3 seviyesinden çıkıp yüzde 6,56 bandına kadar tırmandı. Bu tablo, gençler için ev sahibi olmayı imkânsız hale getirirken, Ulusal Emlakçılar Birliği verileri ilk kez ev sahibi olanların yaşının 38’e çıktığını gösteriyor.

Borsaya rekor ilgisi

JPMorganChase Institute’ün son analizi, gençlerin servet biriktirmek için borsaya yöneldiğini ortaya koydu.

2015 yılında 25 yaşındakilerin yalnızca yüzde 6’sı bireysel yatırım hesabına para yatırıyordu.

2024 yılında bu oran yüzde 37’ye çıktı.

Böylece genç yatırımcı sayısı 10 yılda 6 kat artış gösterdi.

Araştırmacılar, “Konut piyasası koşulları, gençlerin tasarruf yönelimini değiştirdi. Ev yerine hisse senetleri, daha erişilebilir ve cazip bir varlık haline geldi” ifadelerini kullandı.

Z kuşağı kaygılı ama umutlu

Clever Real Estate’in 2024 anketine göre, Z kuşağının yüzde 60’ı hayatları boyunca ev sahibi olamayacaklarını düşünüyor.

Ancak JPMorgan, bu durumun olumlu bir boyutu da olduğunu vurguluyor:

“Uygun şekilde yönetilirse, gençlerin yatırım hesaplarını erken yaşta benimsemesi, servet oluşturma açısından potansiyel fırsatlar sunuyor.”

Yeni birikim aracı: Hisse senedi piyasası

Uzmanlara göre, Z kuşağının ev sahibi olamaması, uzun vadede sosyal dengeleri değiştirebilir. Geleneksel olarak servet biriktirmenin en temel yolu olan konut yatırımı, yerini borsa tabanlı bir birikim modeline bırakıyor.

Ekonomistler, bunun gelecek yıllarda hem finansal piyasaları hem de emlak sektörünü köklü biçimde etkileyeceğini belirtiyor.