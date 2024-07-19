Ev hanımlarının emekliliğiyle ilgili uzun zamandır süren çalışmalar hız kazandı. Yeni düzenleme, ev hanımlarına sosyal güvence ve emeklilik yolu sunacak. Bu yıl çıkacak torba yasada, ev hanımlarının isteğe bağlı Bağ-Kur statüsünde prim ödeyerek emekli olabilecekleri belirtiliyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi hakkında bilgi verdi. Cenkci, ev hanımlarının isteğe bağlı Bağ-Kur statüsünde prim ödeyebileceğini ve prim oranlarının netleştikçe paylaşılacağını belirtti. Ayrıca, primlerin bir kısmının devlet tarafından teşvik edileceğini, yani devletin bu primlerin bir kısmını ödeyeceğini açıkladı.

Emeklilik primlerinde 2133 lira 65 kuruş devlet desteği

Ev hanımları, yemek, çamaşır, ütü gibi ev işlerinde çalışırken isteğe bağlı Bağ-Kur statüsünde prim ödemelerinin üçte birini devlet destekleyecek. 7200 prim gününü tamamlayan ev hanımları emeklilik hakkı kazanacak. Bu primlerin 6400 lira 80 kuruşluk bölümüne 2133 lira 65 kuruş devlet desteği sağlanacak. Emeklilik hakkı kazanan ev hanımları, ayrıca sağlık hizmetlerinden de faydalanabilecek.